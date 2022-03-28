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المفوضية الأوروبية: النص النهائي لاتفاق فيينا بات جاهزا ومطروحا على الطاولة
المفوضية الأوروبية: النص النهائي لاتفاق فيينا بات جاهزا ومطروحا على الطاولة
أعلنت ​المفوضية الأوروبي، اليوم الاثنين، أن "النص النهائي لاتفاق ​فيينا​، بات جاهزا ومطروحا على الطاولة". 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T19:32+0000
2022-03-28T19:32+0000
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
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وقالت المتحدثة باسم ​المفوضية الأوروبية​ للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نبيلة مصرالي، في مؤتمر صحفي في بروكسل، إن "المحادثات لا تزال جارية وهي تقترب من المرحلة الأخيرة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضافت مصرالي: "نحاول العودة إلى محادثات فيينا في أسرع وقت ممكن والتوصل إلى اتفاق"، لافتة إلى أن "المحادثات دخلت فترة توقف منذ 11 مارس حتى تعود الوفود إلى عواصمها لاتخاذ القرارات النهائية السياسية الصعبة للغاية".وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، قال في وقت سابق اليوم، إن إيران والقوى العالمية اقتربت من التوصل لاتفاق نووي، على الرغم من أن بعض الأمور لم يتم تسويتها بعد.وتتعارض تصريحات المتحدثة باسم ​المفوضية الأوروبية والوزير الفرنسي، مع تقييمات أكثر تشاؤما للموقف النووي الإيراني، قدمتها الولايات المتحدة، يوم الأحد.ولفت إلى أنه وفي جميع المفاوضات، عندما تظل هناك قضايا دون حل لفترة طويلة، فإن ذلك يظهر مدى صعوبة سد الفجوة، حسب قوله.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/المبعوث-الأمريكي-إلى-إيران-آراؤنا-لن-تغير-سياستنا-تجاه-الحرس-الثوري-1060541853.html
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أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني

المفوضية الأوروبية: النص النهائي لاتفاق فيينا بات جاهزا ومطروحا على الطاولة

19:32 GMT 28.03.2022
© REUTERS / YVES HERMANمقر المفوضية الأوروبية في بروكسيل، بلجيكا مارس 2021
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسيل، بلجيكا مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© REUTERS / YVES HERMAN
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أعلنت ​المفوضية الأوروبي، اليوم الاثنين، أن "النص النهائي لاتفاق ​فيينا​، بات جاهزا ومطروحا على الطاولة".
وقالت المتحدثة باسم ​المفوضية الأوروبية​ للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نبيلة مصرالي، في مؤتمر صحفي في بروكسل، إن "المحادثات لا تزال جارية وهي تقترب من المرحلة الأخيرة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
المبعوث الأمريكي إلى إيران: آراؤنا لن تغير سياستنا تجاه الحرس الثوري
أمس, 19:30 GMT
وأضافت مصرالي: "نحاول العودة إلى محادثات فيينا في أسرع وقت ممكن والتوصل إلى اتفاق"، لافتة إلى أن "المحادثات دخلت فترة توقف منذ 11 مارس حتى تعود الوفود إلى عواصمها لاتخاذ القرارات النهائية السياسية الصعبة للغاية".
وأكدت أن "الاتحاد الأوروبي على اتصال بجميع الأطراف والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق نهائي بصفته منسق الاتفاق النووي".
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، قال في وقت سابق اليوم، إن إيران والقوى العالمية اقتربت من التوصل لاتفاق نووي، على الرغم من أن بعض الأمور لم يتم تسويتها بعد.
وتتعارض تصريحات المتحدثة باسم ​المفوضية الأوروبية والوزير الفرنسي، مع تقييمات أكثر تشاؤما للموقف النووي الإيراني، قدمتها الولايات المتحدة، يوم الأحد.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، أمس الأحد، إنه غير واثق من أن الاتفاق النووي بين القوى العالمية وإيران أصبح وشيكا.
ولفت إلى أنه وفي جميع المفاوضات، عندما تظل هناك قضايا دون حل لفترة طويلة، فإن ذلك يظهر مدى صعوبة سد الفجوة، حسب قوله.
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