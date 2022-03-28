https://arabic.sputniknews.com/20220328/امرأة-تحذر-من-مادة-الفيلر-بعد-انتفاخ-شفتيها-ثمانية-أضعاف-حجمهما-الطبيعي-1060553267.html
امرأة تحذر من مادة الفيلر بعد انتفاخ شفتيها ثمانية أضعاف حجمهما الطبيعي
امرأة تحذر من مادة الفيلر بعد انتفاخ شفتيها ثمانية أضعاف حجمهما الطبيعي
عانت إحدى خريجات التكنولوجيا من رد فعل تحسسي شديد تجاه مواد الحشو لدرجة أن شفتيها تضخمت "ثمانية أضعاف'' حجمهما الطبيعي، مما جعلها تبدو وكأنها إحدى شخصيات... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T08:49+0000
2022-03-28T08:49+0000
2022-03-28T08:49+0000
العالم
تجميل
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وكانت كايلي جونز، 23 عامًا، من فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، قد قامت بحقن شفتيها بمواد مالئة، 1 مل عبر شفتيها العليا والسفلى، لأول مرة في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، حيث شعرت أن شفتيها كانتا صغيرتين بشكل غير متناسب مقارنة ببقية ملامح وجهها، بحسب ديلي ميل.وتقول جونز إن شفتيها بدأتا بالانتفاخ بسرعة في غضون ساعة بعد عملية الحقن، وتعتقد أن سبب الانتفاخ هو رد فعل تحسسي تجاه مادة الحشو، مشيرة إلى أن محاولاتها لتهدئة الانتفاخ بمكعبات الثلج بدت أنها تزيد الأمر سوءًا، إذ لم تستطع الحديث أو الشرب بشكل طبيعي لمدة 48 ساعة التالية، بسبب التورم والألم المرافق.ونشرت جونز صورًا مروعة لشفتيها العملاقتين لتحذير الناس من مخاطر الحساسية تجاه مادة الفيلر.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/جمال-جينيفر-أنيستون-الطبيعي-بصورة-على-انستغرام-1056243602.html
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العالم, تجميل
امرأة تحذر من مادة الفيلر بعد انتفاخ شفتيها ثمانية أضعاف حجمهما الطبيعي
عانت إحدى خريجات التكنولوجيا من رد فعل تحسسي شديد تجاه مواد الحشو لدرجة أن شفتيها تضخمت "ثمانية أضعاف'' حجمهما الطبيعي، مما جعلها تبدو وكأنها إحدى شخصيات فيلم ديزني Monsters, Inc..
وكانت كايلي جونز، 23 عامًا، من فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، قد قامت بحقن شفتيها بمواد مالئة، 1 مل عبر شفتيها العليا والسفلى، لأول مرة في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، حيث شعرت أن شفتيها كانتا صغيرتين بشكل غير متناسب مقارنة ببقية ملامح وجهها، بحسب ديلي ميل.
وتقول جونز إن شفتيها بدأتا بالانتفاخ بسرعة في غضون ساعة بعد عملية الحقن، وتعتقد أن سبب الانتفاخ هو رد فعل تحسسي تجاه مادة الحشو، مشيرة إلى أن محاولاتها لتهدئة الانتفاخ بمكعبات الثلج بدت أنها تزيد الأمر سوءًا، إذ لم تستطع الحديث أو الشرب بشكل طبيعي لمدة 48 ساعة التالية، بسبب التورم والألم المرافق.
ونشرت جونز صورًا مروعة لشفتيها العملاقتين لتحذير الناس من مخاطر الحساسية تجاه مادة الفيلر.