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باسورين: الجيش الأوكراني بدأ بالاستسلام بسبب نقص في الذخيرة والعتاد
باسورين: الجيش الأوكراني بدأ بالاستسلام بسبب نقص في الذخيرة والعتاد
أعلن ممثل قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين، اليوم الإثنين، أن الذخيرة والأسلحة بدأت تنفد لدى الجانب الأوكراني. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T06:55+0000
2022-03-28T06:59+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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جاءت تصريحات باسورين خلال مقابلة خاصة على قناة "روسيا 24" قال خلالها: ""يبدو حاليا أن كمية الذخيرة والأسلحة بدأت تتناقص، لقد سبق وقلت ذات مرة إن إمداداتها آخذة في النفاد".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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العالم

باسورين: الجيش الأوكراني بدأ بالاستسلام بسبب نقص في الذخيرة والعتاد

06:55 GMT 28.03.2022 (تم التحديث: 06:59 GMT 28.03.2022)
© REUTERS / ROMAN BALUKأعضاء من قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية يستريحون خلال التدريبات التكتيكية، بالقرب من لفوف، أوكرانيا، 16 مارس 2022.
أعضاء من قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية يستريحون خلال التدريبات التكتيكية، بالقرب من لفوف، أوكرانيا، 16 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© REUTERS / ROMAN BALUK
أعلن ممثل قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين، اليوم الإثنين، أن الذخيرة والأسلحة بدأت تنفد لدى الجانب الأوكراني.
جاءت تصريحات باسورين خلال مقابلة خاصة على قناة "روسيا 24" قال خلالها: ""يبدو حاليا أن كمية الذخيرة والأسلحة بدأت تتناقص، لقد سبق وقلت ذات مرة إن إمداداتها آخذة في النفاد".
وبحسب قوله، إن "عناصر الجيش الأوكراني الذين ألقوا أسلحتهم اعترفوا بنفاد الذخيرة وبالتالي استسلموا وهذا الأمر يشمل أكثرية الألوية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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