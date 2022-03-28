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https://arabic.sputniknews.com/20220328/بايدن-يتراجع-عن-تصريحاته-حول-بوتين-أردت-أن-أعبر-عن-غضبي-فقط-1060586250.html
بايدن يتراجع عن تصريحاته حول بوتين: أردت أن أعبر عن غضبي فقط
بايدن يتراجع عن تصريحاته حول بوتين: أردت أن أعبر عن غضبي فقط
تراجع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تصريحاته الأخيرة المثيرة للجدل والتي أطلقها في العاصمة البولندية وارسو قبل أيام، مشيرا إلى أنه كان يريد التعبير عن غضبه فقط... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T19:52+0000
2022-03-28T19:52+0000
روسيا
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أكد الرئيس الأمريكي، خلال كلمة متلفزة بثت اليوم، أنه لا يسعى إلى تغيير نظام الحكم في روسيا، بل إنه أراد أن يعبر عن غضبه إزاء الوضع في أوكرانيا، إنه "غضب شخصي"، على حد وصفه.ونوه بايدن إلى أنه لم يفكر أيضا في تغيير سياسة الولايات المتحدة مع روسيا، مبينا أنه "غير قلق" من مسألة أن تؤدي تصريحاته إلى تصعيد الوضع في أوكرانيا.وكان بايدن قد اختتم جولته الأوروبية يوم السبت الفائت بإطلاق وفرة من الاتهامات الظالمة بحق روسيا وعمليتها العسكرية في أوكرانيا. وتخللت كلمته عبارة "الرئيس الروسي (بوتين) لا يمكن له أن يبقى في الحكم".وقدم البيت الأبيض في وقت لاحق إيضاحا حول ما قاله بايدن، مشيرا إلى أن بايدن لم يقصد تغيير السلطة في روسيا.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تعقيبا على كلام بايدن، إن الروس وليس الرئيس الأمريكي هم الذين يقررون مَن يرأس الدولة.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/صحيفة-كلمات-بايدن-عن-بوتين-أكبر-خطأ-في-حياته-المهنية-1060576877.html
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روسيا, العالم

بايدن يتراجع عن تصريحاته حول بوتين: أردت أن أعبر عن غضبي فقط

19:52 GMT 28.03.2022
© REUTERS / POOLالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© REUTERS / POOL
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تراجع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تصريحاته الأخيرة المثيرة للجدل والتي أطلقها في العاصمة البولندية وارسو قبل أيام، مشيرا إلى أنه كان يريد التعبير عن غضبه فقط حول الأزمة الأوكرانية.
أكد الرئيس الأمريكي، خلال كلمة متلفزة بثت اليوم، أنه لا يسعى إلى تغيير نظام الحكم في روسيا، بل إنه أراد أن يعبر عن غضبه إزاء الوضع في أوكرانيا، إنه "غضب شخصي"، على حد وصفه.
ونوه بايدن إلى أنه لم يفكر أيضا في تغيير سياسة الولايات المتحدة مع روسيا، مبينا أنه "غير قلق" من مسألة أن تؤدي تصريحاته إلى تصعيد الوضع في أوكرانيا.
محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، لقاء عبر الفيديو، 7 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
صحيفة: كلمات بايدن عن بوتين أكبر خطأ في حياته المهنية
15:39 GMT

وحول إمكانية عقد لقاء بين بايدن وبوتين، قال الرئيس الأمريكي إن "أي لقاء مع بوتين سيعتمد على ما يريد بوتين التحدث عنه".

وكان بايدن قد اختتم جولته الأوروبية يوم السبت الفائت بإطلاق وفرة من الاتهامات الظالمة بحق روسيا وعمليتها العسكرية في أوكرانيا. وتخللت كلمته عبارة "الرئيس الروسي (بوتين) لا يمكن له أن يبقى في الحكم".

وتراجع بايدن سابقا أيضا عن كلمته خلال رد له على سؤال وجهه له أحد الصحفيين بشأن ما إذا دعا إلى تغيير السلطة في روسيا، حيث قال بايدن: "لا".

وقدم البيت الأبيض في وقت لاحق إيضاحا حول ما قاله بايدن، مشيرا إلى أن بايدن لم يقصد تغيير السلطة في روسيا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تعقيبا على كلام بايدن، إن الروس وليس الرئيس الأمريكي هم الذين يقررون مَن يرأس الدولة.
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