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https://arabic.sputniknews.com/20220328/بايدن-يطلب-زيادة-ميزانيات-الوكالات-الأمريكية-بشكل-كبير-لخفض-تكاليف-الطاقة-1060582313.html
بايدن يطلب زيادة ميزانيات الوكالات الأمريكية بشكل كبير لخفض تكاليف الطاقة
بايدن يطلب زيادة ميزانيات الوكالات الأمريكية بشكل كبير لخفض تكاليف الطاقة
ذكرت مصادر مطلعة على خطط الإدارة الأمريكية، أن البيت الأبيض يسعى إلى الحصول على مليارات الدولارات من التمويل الجديد في مقترح موازنة العام المالي 2023، لتمكين... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T17:48+0000
2022-03-28T17:48+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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واشنطن - سبوتنيك. ونقلت شبكة "سي إن إن" عن المصادر قولها إن إدارة الرئيس جو بايدن تتبع العديد من الأساليب المختلفة عبر الإدارات والوكالات لتقليل تكاليف الطاقة، تبذل كل ما في وسعها للقيام بذلك.وقال التقرير إن الميزانية المقترحة للإدارة تطلب 48.2 مليار دولار لوزارة الطاقة و11.9 مليار دولار لوكالة حماية البيئة و17.6 مليار دولار لوزارة الداخلية.سيكون للكونغرس الأمريكي الكلمة الأخيرة، ونادرا ما يوافق على جميع البنود والمبالغ التي يطلبها رؤساء الولايات المتحدة في طلبات الميزانية الخاصة بهم.في وقت سابق يوم الاثنين، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن إدارة بايدن ستقترح أكثر من 32 مليار دولار في الإنفاق الجديد لتمويل الشرطة.سيشمل اقتراح تمويل الشرطة 20.6 مليار دولار للسنة المالية المقبلة في الإنفاق التقديري لوزارة العدل على إنفاذ القانون ومنع الجريمة، بأكثر من ملياري دولار من المبلغ المخصص للسنة المالية الحالية.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/بريطانيا-نشهد-صدمة-تاريخية-للدخل-أسوأ-مما-حدث-في-السبعينيات-بسبب-أزمة-الطاقة-1060579724.html
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن

بايدن يطلب زيادة ميزانيات الوكالات الأمريكية بشكل كبير لخفض تكاليف الطاقة

17:48 GMT 28.03.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEXالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء "الناتو" في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء الناتو في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
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ذكرت مصادر مطلعة على خطط الإدارة الأمريكية، أن البيت الأبيض يسعى إلى الحصول على مليارات الدولارات من التمويل الجديد في مقترح موازنة العام المالي 2023، لتمكين ثلاث وكالات فيدرالية من إدارة البرامج المطلوبة وخفض تكاليف الطاقة.
واشنطن - سبوتنيك. ونقلت شبكة "سي إن إن" عن المصادر قولها إن إدارة الرئيس جو بايدن تتبع العديد من الأساليب المختلفة عبر الإدارات والوكالات لتقليل تكاليف الطاقة، تبذل كل ما في وسعها للقيام بذلك.
وقال التقرير إن الميزانية المقترحة للإدارة تطلب 48.2 مليار دولار لوزارة الطاقة و11.9 مليار دولار لوكالة حماية البيئة و17.6 مليار دولار لوزارة الداخلية.
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سيكون للكونغرس الأمريكي الكلمة الأخيرة، ونادرا ما يوافق على جميع البنود والمبالغ التي يطلبها رؤساء الولايات المتحدة في طلبات الميزانية الخاصة بهم.
في وقت سابق يوم الاثنين، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن إدارة بايدن ستقترح أكثر من 32 مليار دولار في الإنفاق الجديد لتمويل الشرطة.
سيشمل اقتراح تمويل الشرطة 20.6 مليار دولار للسنة المالية المقبلة في الإنفاق التقديري لوزارة العدل على إنفاذ القانون ومنع الجريمة، بأكثر من ملياري دولار من المبلغ المخصص للسنة المالية الحالية.
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