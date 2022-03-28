https://arabic.sputniknews.com/20220328/بايدن-يطلب-زيادة-ميزانيات-الوكالات-الأمريكية-بشكل-كبير-لخفض-تكاليف-الطاقة-1060582313.html
بايدن يطلب زيادة ميزانيات الوكالات الأمريكية بشكل كبير لخفض تكاليف الطاقة
بايدن يطلب زيادة ميزانيات الوكالات الأمريكية بشكل كبير لخفض تكاليف الطاقة
ذكرت مصادر مطلعة على خطط الإدارة الأمريكية، أن البيت الأبيض يسعى إلى الحصول على مليارات الدولارات من التمويل الجديد في مقترح موازنة العام المالي 2023، لتمكين... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T17:48+0000
2022-03-28T17:48+0000
2022-03-28T17:48+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1060422756_0:0:1192:671_1920x0_80_0_0_540f4974d1654ccc8ad01ac720a12050.jpg
واشنطن - سبوتنيك. ونقلت شبكة "سي إن إن" عن المصادر قولها إن إدارة الرئيس جو بايدن تتبع العديد من الأساليب المختلفة عبر الإدارات والوكالات لتقليل تكاليف الطاقة، تبذل كل ما في وسعها للقيام بذلك.وقال التقرير إن الميزانية المقترحة للإدارة تطلب 48.2 مليار دولار لوزارة الطاقة و11.9 مليار دولار لوكالة حماية البيئة و17.6 مليار دولار لوزارة الداخلية.سيكون للكونغرس الأمريكي الكلمة الأخيرة، ونادرا ما يوافق على جميع البنود والمبالغ التي يطلبها رؤساء الولايات المتحدة في طلبات الميزانية الخاصة بهم.في وقت سابق يوم الاثنين، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن إدارة بايدن ستقترح أكثر من 32 مليار دولار في الإنفاق الجديد لتمويل الشرطة.سيشمل اقتراح تمويل الشرطة 20.6 مليار دولار للسنة المالية المقبلة في الإنفاق التقديري لوزارة العدل على إنفاذ القانون ومنع الجريمة، بأكثر من ملياري دولار من المبلغ المخصص للسنة المالية الحالية.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/بريطانيا-نشهد-صدمة-تاريخية-للدخل-أسوأ-مما-حدث-في-السبعينيات-بسبب-أزمة-الطاقة-1060579724.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1060422756_132:0:1192:795_1920x0_80_0_0_8eb42e3ac0365b0fb4c9af92a6af4f55.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
بايدن يطلب زيادة ميزانيات الوكالات الأمريكية بشكل كبير لخفض تكاليف الطاقة
تابعنا عبر
ذكرت مصادر مطلعة على خطط الإدارة الأمريكية، أن البيت الأبيض يسعى إلى الحصول على مليارات الدولارات من التمويل الجديد في مقترح موازنة العام المالي 2023، لتمكين ثلاث وكالات فيدرالية من إدارة البرامج المطلوبة وخفض تكاليف الطاقة.
واشنطن - سبوتنيك
. ونقلت شبكة "سي إن إن" عن المصادر قولها إن إدارة الرئيس جو بايدن تتبع العديد من الأساليب المختلفة عبر الإدارات والوكالات لتقليل تكاليف الطاقة، تبذل كل ما في وسعها للقيام بذلك.
وقال التقرير إن الميزانية المقترحة للإدارة تطلب 48.2 مليار دولار لوزارة الطاقة و11.9 مليار دولار لوكالة حماية البيئة و17.6 مليار دولار لوزارة الداخلية.
سيكون للكونغرس الأمريكي الكلمة الأخيرة، ونادرا ما يوافق على جميع البنود والمبالغ التي يطلبها رؤساء الولايات المتحدة في طلبات الميزانية الخاصة بهم.
في وقت سابق يوم الاثنين، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن إدارة بايدن
ستقترح أكثر من 32 مليار دولار في الإنفاق الجديد لتمويل الشرطة.
سيشمل اقتراح تمويل الشرطة 20.6 مليار دولار للسنة المالية المقبلة في الإنفاق التقديري لوزارة العدل على إنفاذ القانون ومنع الجريمة، بأكثر من ملياري دولار من المبلغ المخصص للسنة المالية الحالية.