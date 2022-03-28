https://arabic.sputniknews.com/20220328/بيان-الأوسكار-الأكاديمية-لا-تتغاضى-عن-العنف-بأي-شكل-وويل-سميث-يعتذر-1060564140.html

بيان الأوسكار: "الأكاديمية لا تتغاضى عن العنف بأي شكل".. وويل سميث يعتذر

بيان الأوسكار: "الأكاديمية لا تتغاضى عن العنف بأي شكل".. وويل سميث يعتذر

أصدرت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية بيانا قالت فيه إنها "لا تتغاضى عن العنف بأي شكل"، بعد أن ضرب الممثل والمغني ويل سميث الممثل الكوميدي كريس روك في حفل... 28.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-28T10:59+0000

2022-03-28T10:59+0000

2022-03-28T11:04+0000

العالم

جائزة أوسكار

ويل سميث

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وبحسب "nbcnews"، لفت البيان في الوقت نفسه إلى الفائزين في حفل توزيع الجوائز: "يسعدنا الليلة أن نحتفل بالفائزين الـ94 من جوائز الأوسكار، الذين يستحقون هذه اللحظة من التقدير من أقرانهم ومحبي الأفلام في جميع أنحاء العالم".الشرطة: كريس روك رفض تقديم بلاغ ضد ويل سميثمن جهة ثانية، قال قسم شرطة لوس أنجلوس إن الممثل الكوميدي كريس روك رفض تقديم بلاغ ضد ويل سميث، بعد أن وجّه الأخير لكمة لكريس خلال البث المباشر لحفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي، ويقول له: "أبق اسم زوجتي خارج فمك القذر". وبحسب الصحيفة، فإن شرطة لوس أنجلوس التي تتمتع بسلطة قضائية أساسية حيث تم إنتاج عرض الأوسكار، لن تحقق في أو تتابع اتهامات محتملة ضد سميث إلا إذا رغب "الطرف المتورط (كريس روك)" بذلك.صدمة يشهدها حفل الأوسكار لهذا العاموفي السياق نفسه، أشارت "أسوشيتد بريس" إلى أن أهم حدث شهده الحفل لهذا العام بعيدا عن الجوائز، هي اللحظة التي صفع بها ويل سميث وجه كريس روك، الذي كان قد مازح أيضا جادا بينكيت سميث أثناء استضافته حفل توزيع جوائز الأوسكار في عام 2016.وجاء احتجاج روك على ردة فعل سميث بالتعليق على أنها مجرد مزحة التي أشار من خلالها إلى شعر جادا الحليق، التي كانت قد اتبعت تلك التسريحة بسبب معاناتها من داء الثعلبة، مضيفا: "كانت تلك أعظم ليلة في تاريخ التلفزيون"، ليعود روك بشكل محرج إلى تقديم أفضل فيلم وثائقي، والذي ذهب إلى فيلم "Summer of Soul".وصدمت اللحظة جمهور مسرح "دولبي" والمشاهدين في المنزل، فيما قام المقدم دانيال كالويا بعناق سميث خلال الاستراحة الإعلانية، كما رافقه دينزل واشنطن إلى جانب المسرح، حيث تحدث الاثنان وعانقا بعضهما، وجاء تايلر بيري للتحدث إلى سميث أيضًا.سميث يعتذر للأكاديمية ولزملائه المرشحينوفاز سميث، الذي يلعب دور والد فينوس وسيرينا ويليامز في فيلم "الملك ريتشارد، لاحقًا في العرض بجائزة أفضل ممثل، وهو أول أوسكار له، حيث اعتلى سميث المنصة مرة أخرى بعد فترة وجيزة من ما بدا أنه من أكثر اللحظات شهرة في تاريخ جوائز الأوسكار، وتأرجح خطاب قبوله بين الدفاع والاعتذار.قال سميث في أولى ملاحظاته: "كان ريتشارد ويليامز مدافعًا شرسًا عن عائلته". ثم شارك سميث ما قالته له إحدى شخصيات الفيلم: "في لحظاتك القصوى، كن حذرًا لأن ذلك عندما يأتي الشيطان من أجلك"، وتابع: "الفن يحاكي الحياة"، وقال ضاحكًا: "أبدو مثل الأب المجنون.. لكن الحب سيجعلك تفعل أشياء مجنونة".فيلم "الملك ريتشارد"وفاز سميث بالجائزة عن دوره "ريتشارد ويليامز"، والد بطلتي التنس فينوس وسيرينا ويليامز، في فيلم "الملك ريتشارد"، وهو سيرة ذاتية أوجز دور ويليامز في النجاح الرائع للأختين. أخرج الفيلم رينالدو ماركوس غرين وقام سميث بدور البطولة، إلى جانب أونغانو إليس في دور زوجته براندي وسانيا سيدني وديمي سينغلتون في دور فينوس وسيرين، وجون بيرنثال كمدرب تنس ريك ماتشي. فيما عملت فينوس وسيرينا ويليامز كمنتجين تنفيذيين في المشروع، وفقا لصحيفة "الغارديان".

https://arabic.sputniknews.com/20220328/ويل-سميث-يصفع-مقدم-حفل-الأوسكار-بسبب-السخرية-من-مظهر-زوجته-فيديو-1060549565.html

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العالم, جائزة أوسكار, ويل سميث