https://arabic.sputniknews.com/20220328/تجميد-120-مليون-يورو-من-الأصول-اللبنانية-في-دول-أوروبية-بسبب-غسيل-الأموال-1060578179.html
تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في دول أوروبية بسبب غسيل الأموال
تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في دول أوروبية بسبب غسيل الأموال
أعلنت وكالة "يورجست" التابعة للاتحاد الأوروبي تجميد 120مليون يورو من الأصول اللبنانية في بعض البلدان الأوروبية، بسبب ارتباطها بقضية غسيل أموال. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T16:05+0000
2022-03-28T16:05+0000
2022-03-28T16:05+0000
أخبار لبنان
غسل أموال
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وحسب موقع النشرة، أكدت الوكالة الأوروبية أن السلطات في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ اتخذت عددا من التدابير يوم الـ25 من مارس/ آذار، من أجل تجميد أصول بقيمة 120 مليون يورو مرتبطة بالتحقيق في قضية غسيل أموال في لبنان.وأوضحت أن هناك خمسة عقارات في ألمانيا وفرنسا تم الاستحواذ عليهم، بالإضافة إلى عدة حسابات مصرفية.وعن تفاصيل ما تمت مصادرته، لفتت الوكالة إلى أن "السلطات القضائية في ألمانيا صادرت في 25 مارس ثلاثة عقارات (واحد في هامبورغ واثنان في ميونيخ)، كما تم مصادرة أسهم في شركة عقارات مقرها في دوسلدورف، إضافة إلى الممتلكات، وأموال أخرى بنحو 7 ملايين يورو في جميع أنحاء ألمانيا".وفي موناكو تمت مصادرة حسابات مصرفية بقيمة 46 مليون يورو، وكما تمت مصادرة مبنى في بروكسل بقيمة 7 ملايين يورو، وأيضا تمت مصادرة حسابات مصرفية بقيمة 11 مليون يورو في بروكسل.يشار إلى أن "يوروجست" هي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي تتعاون قضائياً في المسائل الجنائية، وتتخذ من لاهاي في هولندا مقرا لها.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/هيئة-تحقيق-مصرف-لبنان-تطلب-أسماء-السياسيين-ممن-لم-يعيدوا-الأموال-من-الخارج-1059685628.html
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أخبار لبنان, غسل أموال
تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في دول أوروبية بسبب غسيل الأموال
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أعلنت وكالة "يورجست" التابعة للاتحاد الأوروبي تجميد 120مليون يورو من الأصول اللبنانية في بعض البلدان الأوروبية، بسبب ارتباطها بقضية غسيل أموال.
وحسب موقع النشرة
، أكدت الوكالة الأوروبية أن السلطات في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ اتخذت عددا من التدابير يوم الـ25 من مارس/ آذار، من أجل تجميد أصول بقيمة 120 مليون يورو مرتبطة بالتحقيق في قضية غسيل أموال في لبنان.
وأوضحت أن هناك خمسة عقارات في ألمانيا وفرنسا تم الاستحواذ عليهم، بالإضافة إلى عدة حسابات مصرفية.
ووفقا للوكالة الأوروبية، فإن "التحقيق الرئيسي موجه ضد خمسة متهمين بعدة تهم، منها غسيل الأموال، واختلاس أموال عامة في البلاد تزيد قيمتها على 330 مليون دولار في عام 2002، واختلاس 5 ملايين يورو أيضا في عام 2021.
وعن تفاصيل ما تمت مصادرته، لفتت الوكالة إلى أن "السلطات القضائية في ألمانيا صادرت في 25 مارس ثلاثة عقارات (واحد في هامبورغ واثنان في ميونيخ)، كما تم مصادرة أسهم في شركة عقارات مقرها في دوسلدورف، إضافة إلى الممتلكات، وأموال أخرى بنحو 7 ملايين يورو في جميع أنحاء ألمانيا".
وقالت إن السلطات الفرنسية كذلك صادرت "مجمعين عقاريين في باريس بقيمة إجمالية تبلغ 16 مليون يورو، وعددا من الحسابات المصرفية بلغت 2.2 مليون يورو".
وفي موناكو تمت مصادرة حسابات مصرفية بقيمة 46 مليون يورو، وكما تمت مصادرة مبنى في بروكسل بقيمة 7 ملايين يورو، وأيضا تمت مصادرة حسابات مصرفية بقيمة 11 مليون يورو في بروكسل.
يشار إلى أن "يوروجست" هي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي تتعاون قضائياً في المسائل
الجنائية، وتتخذ من لاهاي في هولندا مقرا لها.