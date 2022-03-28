https://arabic.sputniknews.com/20220328/فقدت-البلاد-صقرا-من-صقورها-الرئيس-الجزائري-يعلق-على-سقوط-طائرة-عسكرية-1060589923.html

"فقدت البلاد صقرا من صقورها"... الرئيس الجزائري يعلق على سقوط طائرة عسكرية

"فقدت البلاد صقرا من صقورها"... الرئيس الجزائري يعلق على سقوط طائرة عسكرية

علق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على حادث تحطم طائرة عسكرية من طراز ميغ-29 خلال مهمة تدريبية شمالي الجزائر، مساء اليوم، وأسفر عن مقتل طيار. 28.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-28T21:40+0000

2022-03-28T21:40+0000

2022-03-28T21:40+0000

الجزائر

الجيش الجزائري

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وعزى الرئيس في تغريدة في فقدان الجزائر، ما قال إنه "صقرا من صقورها، الشهيد الرائد الطيار، بن مبخوت الطاهر، في حادث يدمي القلوب، بعد سقوط طائرته".وأكد تبون على "تعازيه الخالصة لعائلته، ولكل أفراد الجيش الوطني الشعبي".وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها على حسابها الرسمي على "فيسبوك"، أنه "إثر مهمة تدريبية مبرمجة، تحطمت مساء هذا اليوم 28 مارس 2022 طائرة عسكرية مقاتلة من نوع ميغ 29، بسبب خلل تقني بعد إقلاعها مباشرة من القاعدة الجوية بوسفر بالناحية العسكرية الثانية".وأضاف البيان أنه "رغم تمكن الطيارين من القفز، نتج عن الحادث استشهاد الرائد الطيار بن مبخوت الطاهر متأثرا بجروحه بالمستشفى العسكري الجهوي الجامعي بوهران بالناحية العسكرية الثانية".وفي نهاية يناير/ كانون الثاني 2020، لقى ضابطان جزائريان مصرعهما بعد تحطم طائرة تدريبية عسكرية، بولاية أم البواقي، شرقي البلاد، في حين أعرب الرئيس تبون، عن أسفه للحادث.وفي أبريل/ نيسان 2018، وقعت أسوأ الحوادث الجوية العسكرية في البلاد، بعد تحطم طائرة إليوشن 76 خلال إقلاعها، وتسببت في مقتل 257 شخصا، كانوا على متنها، أغلبهم عسكريون.

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الجزائر, الجيش الجزائري