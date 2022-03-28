https://arabic.sputniknews.com/20220328/قرار-من-الصحة-المصرية-بشأن-الجمهور-المسافر-إلى-السنغال-لتشجيع-المنتخب-الوطني-1060586405.html
قرار من الصحة المصرية بشأن الجمهور المسافر إلى السنغال لتشجيع المنتخب الوطني
قرار من الصحة المصرية بشأن الجمهور المسافر إلى السنغال لتشجيع المنتخب الوطني
قرر القائم بعمل وزير الصحة والسكان في مصر، خالد عبد الغفار، توفير تطعيمات الحمى الصفراء ومسحات "كورونا" وأدوية الوقاية من الملاريا للمشجعين المسافرين إلى... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T19:54+0000
2022-03-28T19:54+0000
2022-03-28T19:54+0000
مصر
أخبار مصر الآن
المنتخب الوطني لكرة القدم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1e/1057478710_0:194:2952:1855_1920x0_80_0_0_1218aedc42438a99b7630e599a97298b.jpg
ووجه الوزير بتخصيص 7 مكاتب صحة، لخدمة المشجعين المصريين المسافرين إلى السنغال، لمؤازرة الفريق الوطني.وقال متحدث الصحة المصرية حسام عبد الغفار إن "المكاتب الـ7 سيتوفر بها التطعيمات الخاصة بالحمى الصفراء، بالإضافة إلى توفير مسحات كورونا علاوة على أدوية الوقاية من الملاريا".وأشار إلى أن "هذه المكاتب تعمل من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا"، مشددا على أن "هذه الخدمة تأتي دعما من الوزير لمنتخبنا الوطني الذي يخوض مباراة الإياب ضد منتخب السنغال".ونجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز في لقاء الذهاب للقاء الحاسم بتصفيات كأس العالم 2022، على استاد القاهرة، بهدف دون مقابل أحرزه محمد صلاح.وستقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في السنغال، إذ يحتاج "الفراعنة" إلى الفوز أو التعادل، أو حتى الهزيمة بفارق هدف غير 1 - 0، لبلوغ مونديال قطر 2022.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1e/1057478710_112:0:2841:2047_1920x0_80_0_0_f947d16c7853da436abaf91a31cb1aea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, المنتخب الوطني لكرة القدم
قرار من الصحة المصرية بشأن الجمهور المسافر إلى السنغال لتشجيع المنتخب الوطني
تابعنا عبر
قرر القائم بعمل وزير الصحة والسكان في مصر، خالد عبد الغفار، توفير تطعيمات الحمى الصفراء ومسحات "كورونا" وأدوية الوقاية من الملاريا للمشجعين المسافرين إلى السنغال لتشجيع المنتخب المصري لكرة القدم في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.
ووجه الوزير بتخصيص 7 مكاتب صحة، لخدمة المشجعين المصريين المسافرين إلى السنغال، لمؤازرة الفريق الوطني.
وقال متحدث الصحة المصرية حسام عبد الغفار إن "المكاتب الـ7 سيتوفر بها التطعيمات الخاصة بالحمى الصفراء، بالإضافة إلى توفير مسحات كورونا علاوة على أدوية الوقاية من الملاريا".
وأشار إلى أن "هذه المكاتب تعمل من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا"، مشددا على أن "هذه الخدمة تأتي دعما من الوزير لمنتخبنا الوطني الذي يخوض مباراة الإياب ضد منتخب السنغال".
ونجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز في لقاء الذهاب للقاء الحاسم بتصفيات كأس العالم 2022، على استاد القاهرة، بهدف دون مقابل أحرزه محمد صلاح
.
وستقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في السنغال، إذ يحتاج "الفراعنة" إلى الفوز أو التعادل، أو حتى الهزيمة بفارق هدف غير 1 - 0، لبلوغ مونديال قطر 2022.