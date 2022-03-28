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قرار من الصحة المصرية بشأن الجمهور المسافر إلى السنغال لتشجيع المنتخب الوطني
قرار من الصحة المصرية بشأن الجمهور المسافر إلى السنغال لتشجيع المنتخب الوطني
قرر القائم بعمل وزير الصحة والسكان في مصر، خالد عبد الغفار، توفير تطعيمات الحمى الصفراء ومسحات "كورونا" وأدوية الوقاية من الملاريا للمشجعين المسافرين إلى... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T19:54+0000
2022-03-28T19:54+0000
مصر
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المنتخب الوطني لكرة القدم
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ووجه الوزير بتخصيص 7 مكاتب صحة، لخدمة المشجعين المصريين المسافرين إلى السنغال، لمؤازرة الفريق الوطني.وقال متحدث الصحة المصرية حسام عبد الغفار إن "المكاتب الـ7 سيتوفر بها التطعيمات الخاصة بالحمى الصفراء، بالإضافة إلى توفير مسحات كورونا علاوة على أدوية الوقاية من الملاريا".وأشار إلى أن "هذه المكاتب تعمل من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا"، مشددا على أن "هذه الخدمة تأتي دعما من الوزير لمنتخبنا الوطني الذي يخوض مباراة الإياب ضد منتخب السنغال".ونجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز في لقاء الذهاب للقاء الحاسم بتصفيات كأس العالم 2022، على استاد القاهرة، بهدف دون مقابل أحرزه محمد صلاح.وستقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في السنغال، إذ يحتاج "الفراعنة" إلى الفوز أو التعادل، أو حتى الهزيمة بفارق هدف غير 1 - 0، لبلوغ مونديال قطر 2022.
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مصر, أخبار مصر الآن, المنتخب الوطني لكرة القدم

قرار من الصحة المصرية بشأن الجمهور المسافر إلى السنغال لتشجيع المنتخب الوطني

19:54 GMT 28.03.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYمحمد صلاح يحصل على لقب أفضل لاعب في مباراة المنتخب المصري مع نظيره المغربي، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.
محمد صلاح يحصل على لقب أفضل لاعب في مباراة المنتخب المصري مع نظيره المغربي، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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قرر القائم بعمل وزير الصحة والسكان في مصر، خالد عبد الغفار، توفير تطعيمات الحمى الصفراء ومسحات "كورونا" وأدوية الوقاية من الملاريا للمشجعين المسافرين إلى السنغال لتشجيع المنتخب المصري لكرة القدم في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.
ووجه الوزير بتخصيص 7 مكاتب صحة، لخدمة المشجعين المصريين المسافرين إلى السنغال، لمؤازرة الفريق الوطني.
وقال متحدث الصحة المصرية حسام عبد الغفار إن "المكاتب الـ7 سيتوفر بها التطعيمات الخاصة بالحمى الصفراء، بالإضافة إلى توفير مسحات كورونا علاوة على أدوية الوقاية من الملاريا".
وأشار إلى أن "هذه المكاتب تعمل من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا"، مشددا على أن "هذه الخدمة تأتي دعما من الوزير لمنتخبنا الوطني الذي يخوض مباراة الإياب ضد منتخب السنغال".
ونجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز في لقاء الذهاب للقاء الحاسم بتصفيات كأس العالم 2022، على استاد القاهرة، بهدف دون مقابل أحرزه محمد صلاح.
وستقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في السنغال، إذ يحتاج "الفراعنة" إلى الفوز أو التعادل، أو حتى الهزيمة بفارق هدف غير 1 - 0، لبلوغ مونديال قطر 2022.
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