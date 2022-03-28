https://arabic.sputniknews.com/20220328/مدعون-ألمان-حاكم-المركزي-اللبناني-مشتبه-به-في-قضية-تجميد-أصول-لبنانية-1060582817.html

مدعون ألمان: حاكم المركزي اللبناني مشتبه به في قضية تجميد أصول لبنانية

مدعون ألمان: حاكم المركزي اللبناني مشتبه به في قضية تجميد أصول لبنانية

ذكر مدعون في ألمانيا أن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة مشتبه به في قضية قالت وكالة التعاون القضائي الجنائي التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروجاست"، اليوم... 28.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-28T18:10+0000

2022-03-28T18:10+0000

2022-03-28T18:10+0000

العالم العربي

أخبار لبنان

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وأضافت الوكالة في بيان أن الممتلكات والحسابات المصرفية المرتبطة بخمسة أشخاص يُشتبه باختلاسهم نحو 330 مليون دولار وخمسة ملايين يورو بين 2002 و2021 صودرت في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا. ولم تحدد الوكالة هوية المشتبه بهم، وفقا لـ "رويترز".وجاء في رسالة عبر البريد الإلكتروني من الادعاء العام في ميونيخ أن بيان "يوروجاست" يشير إلى تحقيقات تخص الحاكم سلامة، الذي تخضع ثروته لتحقيق فيما لا يقل عن خمس دول أوروبية والذي اتهمته قاضية لبنانية الأسبوع الماضي "بالإثراء غير المشروع". وأحجم متحدث باسم "يوروجاست" عن المزيد من التعليق، ورفض ذكر أسماء المشتبه بهم تماشيا مع قواعد عمل الوكالة.من جهة ثانية، قال سلامة في رسالة نصية عن تجميد الأصول وعما إذا كانت له صلة بذلك، إنه لا علم له بالأمر وسيتحقق منه. وسبق أن نفى الاتهامات الموجهة له، وسط تدقيق متزايد في فترة عمله حاكما للمصرف المركزي والتي امتدت لثلاثة عقود تقريبا.وشاركت "يوروجاست" في تنسيق اجتماعات بين الدول التي تحقق مع سلامة الذي يشتبه الادعاء السويسري بأنه اختلس نحو 330 مليون دولار مع شقيقه رجا، وفقا لرسالة أرسلها المدعي العام السويسري إلى المسؤولين اللبنانيين العام الماضي، بحسب "رويترز".وذكر البيان أن الأصول المصادرة تضمنت ممتلكات في هامبورغ وميونيخ الألمانيتين بنحو 35 مليون يورو، ومجمعين عقاريين في باريس قيمتهما 16 مليون يورو، وحسابات بنكية في موناكو قيمتها 46 مليون يورو. وأضاف: "يُفترض بأن المشتبه بهم في التحقيق الرئيسي أبرياء حتى تثبت إدانتهم وفقا للقانون".وتتعلق القضية المتهم فيها رياض سلامة في لبنان بشراء وتأجير شقق في باريس، بعضها للمصرف المركزي. وأنكر سلامة التهمة الموجهة إليه في لبنان الأسبوع الماضي، وقال إنه أمر بإجراء مراجعة أظهرت أن المال العام ليس مصدر ثروته، فيما أُلقي القبض على شقيقه رجا منذ أكثر من أسبوع في التهمة نفسها، التي وصفها محاميه بأنها بلا أساس.وسبق أن اتهم رياض سلامة القاضية غادة عون، التي وجهت الاتهامات له ولشقيقه، بتسييس القضايا. وتلقى القاضية دعما معلنا من الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر الذي أسسه، ودعا التيار إلى الإطاحة بسلامة.ولا يزال سلامة يحظى بدعم بعض من أقوى الأشخاص، ومن بينهم رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي وجه الدعوة لسلامة لحضور جلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء، فيما اعتُبرت على نطاق واسع علامة على الدعم.وتأتي الجلسة قبل يوم من جلسة مقررة لقاضي التحقيق مع سلامة في تهمة الإثراء غير المشروع التي وجهتها له غادة عون.

https://arabic.sputniknews.com/20220324/قاض-لبناني-يأمر-باستمرار-احتجاز-شقيق-حاكم-مصرف-لبنان-المركزي-1060397340.html

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