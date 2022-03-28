https://arabic.sputniknews.com/20220328/مقاطعة-صينية-تتحول-إلى-مدينة-أشباح-بسبب-الإغلاق-فيديو-1060586835.html
مقاطعة صينية تتحول إلى مدينة أشباح بسبب الإغلاق... فيديو
مقاطعة صينية تتحول إلى مدينة أشباح بسبب الإغلاق... فيديو
قررت السلطات الصينية إغلاق مقاطعة "بودونغ" الواقعة في الجزء الشرقي من مدينة شنغهاي بسبب زيادة معدلات تفشي فيروس كورونا. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T20:15+0000
2022-03-28T20:15+0000
2022-03-28T20:15+0000
العالم
الصين
فيروس كورونا
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ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مشاهد جوية للمقاطعة، اليوم الاثنين، حيث ظهرت شبه خالية من مظاهر الحياة الطبيعية، في ذات الوقت الذي تم توسيع اختبارات الكشف عن مصابي كورونا.وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق، أنه تم فرض إغلاق في بعض مناطق شنغهاي، بسبب أكبر تفشي لفيروس كورونا في البلاد.وتسبب الإعلان عن الإغلاق مساء أمس الأحد، في تزاحم السكان على المحال التجارية وسط غضب شعبي بسبب الإجراءات الجديدة، بينما سعت السلطات إلى تجنب الإغلاق الكامل في عموم شنغهاي لتجنب آثاره الاقتصادية السلبية واعتمدت على الإغلاق المحلي لمناطق محددة مع التوسع في فحوصات الكشف عن كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/إغلاق-النصف-الشرقي-من-شنغهاي-إثر-تفشي-كورونا-1060551573.html
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العالم, الصين, فيروس كورونا
مقاطعة صينية تتحول إلى مدينة أشباح بسبب الإغلاق... فيديو
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قررت السلطات الصينية إغلاق مقاطعة "بودونغ" الواقعة في الجزء الشرقي من مدينة شنغهاي بسبب زيادة معدلات تفشي فيروس كورونا.
ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مشاهد جوية للمقاطعة، اليوم الاثنين، حيث ظهرت شبه خالية من مظاهر الحياة الطبيعية، في ذات الوقت الذي تم توسيع اختبارات الكشف عن مصابي
كورونا.
وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق، أنه تم فرض إغلاق في بعض مناطق شنغهاي، بسبب أكبر تفشي لفيروس كورونا في البلاد.
وتسبب الإعلان عن الإغلاق مساء أمس الأحد، في تزاحم السكان على المحال التجارية وسط غضب شعبي بسبب الإجراءات الجديدة، بينما سعت السلطات إلى تجنب الإغلاق الكامل في عموم شنغهاي لتجنب آثاره الاقتصادية السلبية
واعتمدت على الإغلاق المحلي لمناطق محددة مع التوسع في فحوصات الكشف عن كورونا.