عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220328/مقاطعة-صينية-تتحول-إلى-مدينة-أشباح-بسبب-الإغلاق-فيديو-1060586835.html
مقاطعة صينية تتحول إلى مدينة أشباح بسبب الإغلاق... فيديو
مقاطعة صينية تتحول إلى مدينة أشباح بسبب الإغلاق... فيديو
قررت السلطات الصينية إغلاق مقاطعة "بودونغ" الواقعة في الجزء الشرقي من مدينة شنغهاي بسبب زيادة معدلات تفشي فيروس كورونا. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T20:15+0000
2022-03-28T20:15+0000
العالم
الصين
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1060046247_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d3794151f1d6b0edf25558d38c7053fa.jpg
ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مشاهد جوية للمقاطعة، اليوم الاثنين، حيث ظهرت شبه خالية من مظاهر الحياة الطبيعية، في ذات الوقت الذي تم توسيع اختبارات الكشف عن مصابي كورونا.وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق، أنه تم فرض إغلاق في بعض مناطق شنغهاي، بسبب أكبر تفشي لفيروس كورونا في البلاد.وتسبب الإعلان عن الإغلاق مساء أمس الأحد، في تزاحم السكان على المحال التجارية وسط غضب شعبي بسبب الإجراءات الجديدة، بينما سعت السلطات إلى تجنب الإغلاق الكامل في عموم شنغهاي لتجنب آثاره الاقتصادية السلبية واعتمدت على الإغلاق المحلي لمناطق محددة مع التوسع في فحوصات الكشف عن كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/إغلاق-النصف-الشرقي-من-شنغهاي-إثر-تفشي-كورونا-1060551573.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1060046247_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4c6d5b11a8e2805e4eaac6e69c5ea8fa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الصين, فيروس كورونا

مقاطعة صينية تتحول إلى مدينة أشباح بسبب الإغلاق... فيديو

20:15 GMT 28.03.2022
© AP Photo / Ng Han Guanإغلاق مدن صينية وسط التفشي الأسوأ لفيروس كورونا في الصين، بكين 17 مارس 2022
إغلاق مدن صينية وسط التفشي الأسوأ لفيروس كورونا في الصين، بكين 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
تابعنا عبرTelegram
قررت السلطات الصينية إغلاق مقاطعة "بودونغ" الواقعة في الجزء الشرقي من مدينة شنغهاي بسبب زيادة معدلات تفشي فيروس كورونا.
ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مشاهد جوية للمقاطعة، اليوم الاثنين، حيث ظهرت شبه خالية من مظاهر الحياة الطبيعية، في ذات الوقت الذي تم توسيع اختبارات الكشف عن مصابي كورونا.
وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق، أنه تم فرض إغلاق في بعض مناطق شنغهاي، بسبب أكبر تفشي لفيروس كورونا في البلاد.
شنغهاي تشهد أطول خسوف جزئي في العالم، الصين 19 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
إغلاق النصف الشرقي من شنغهاي إثر تفشي كورونا
08:06 GMT
وتسبب الإعلان عن الإغلاق مساء أمس الأحد، في تزاحم السكان على المحال التجارية وسط غضب شعبي بسبب الإجراءات الجديدة، بينما سعت السلطات إلى تجنب الإغلاق الكامل في عموم شنغهاي لتجنب آثاره الاقتصادية السلبية واعتمدت على الإغلاق المحلي لمناطق محددة مع التوسع في فحوصات الكشف عن كورونا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала