https://arabic.sputniknews.com/20220328/مقتل-19-شخصا-إثر-إطلاق-نار-على-حفل-لمصارعة-الديوك-في-المكسيك-1060566141.html

مقتل 19 شخصا إثر إطلاق نار على حفل لمصارعة الديوك في المكسيك

مقتل 19 شخصا إثر إطلاق نار على حفل لمصارعة الديوك في المكسيك

لقي 19 شخصا مصرعهم وأصيب آخرون، ليل الأحد، في هجوم على مكان سري لتنظيم حفلات مصارعة الديوك غربي المكسيك. 28.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-28T11:51+0000

2022-03-28T11:51+0000

2022-03-28T11:51+0000

المكسيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102008/74/1020087433_0:90:2212:1334_1920x0_80_0_0_73f6aaa4dd77ecfe80e63bb7a373999b.jpg

وذكرت السلطات المكسيكية أن العديد من المصابين نقلوا إلى المستشفى، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".ووقع إطلاق النار في لاس تيناجاس في ولاية ميتشواكان، حيث يخوض كارتل خاليسكو نيو جينيريشن صاحب النفوذ قتالا ضد عصابات محلية أصغر من أجل السيطرة على طرق المخدرات.وقال مكتب المدعي العام في الولاية في بيان، إن ثلاثة من بين الضحايا كانوا سيدات، مضيفا أنه يحاول تحديد المسؤول عن إطلاق النار.وأضاف البيان أن جميع الضحايا مصابون بأعيرة نارية، وأن المحققين في مسرح الجريمة يفحصون تقارير تفيد بنقل أشخاص آخرين إلى المستشفى مصابين بجروح.ولاس تيناجاس التابعة لبلدية زينابيكوارو، تقع على مسافة 50 كيلومترا تقريبا شمال شرق عاصمة الولاية موريليا.

https://arabic.sputniknews.com/20220316/مقتل-8-صحفيين-في-المكسيك-منذ-بداية-العام-1059990326.html

المكسيك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

المكسيك