https://arabic.sputniknews.com/20220328/مقتل-19-شخصا-إثر-إطلاق-نار-على-حفل-لمصارعة-الديوك-في-المكسيك-1060566141.html
مقتل 19 شخصا إثر إطلاق نار على حفل لمصارعة الديوك في المكسيك
مقتل 19 شخصا إثر إطلاق نار على حفل لمصارعة الديوك في المكسيك
لقي 19 شخصا مصرعهم وأصيب آخرون، ليل الأحد، في هجوم على مكان سري لتنظيم حفلات مصارعة الديوك غربي المكسيك. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T11:51+0000
2022-03-28T11:51+0000
2022-03-28T11:51+0000
المكسيك
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وذكرت السلطات المكسيكية أن العديد من المصابين نقلوا إلى المستشفى، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".ووقع إطلاق النار في لاس تيناجاس في ولاية ميتشواكان، حيث يخوض كارتل خاليسكو نيو جينيريشن صاحب النفوذ قتالا ضد عصابات محلية أصغر من أجل السيطرة على طرق المخدرات.وقال مكتب المدعي العام في الولاية في بيان، إن ثلاثة من بين الضحايا كانوا سيدات، مضيفا أنه يحاول تحديد المسؤول عن إطلاق النار.وأضاف البيان أن جميع الضحايا مصابون بأعيرة نارية، وأن المحققين في مسرح الجريمة يفحصون تقارير تفيد بنقل أشخاص آخرين إلى المستشفى مصابين بجروح.ولاس تيناجاس التابعة لبلدية زينابيكوارو، تقع على مسافة 50 كيلومترا تقريبا شمال شرق عاصمة الولاية موريليا.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/مقتل-8-صحفيين-في-المكسيك-منذ-بداية-العام-1059990326.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
المكسيك
مقتل 19 شخصا إثر إطلاق نار على حفل لمصارعة الديوك في المكسيك
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لقي 19 شخصا مصرعهم وأصيب آخرون، ليل الأحد، في هجوم على مكان سري لتنظيم حفلات مصارعة الديوك غربي المكسيك.
وذكرت السلطات المكسيكية أن العديد من المصابين نقلوا إلى المستشفى، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
ووقع إطلاق النار في لاس تيناجاس في ولاية ميتشواكان، حيث يخوض كارتل خاليسكو نيو جينيريشن صاحب النفوذ قتالا ضد عصابات محلية أصغر من أجل السيطرة على طرق المخدرات.
وقال مكتب المدعي العام في الولاية في بيان، إن ثلاثة من بين الضحايا كانوا سيدات، مضيفا أنه يحاول تحديد المسؤول عن إطلاق النار
.
وأضاف البيان أن جميع الضحايا مصابون بأعيرة نارية، وأن المحققين في مسرح الجريمة يفحصون تقارير تفيد بنقل أشخاص آخرين إلى المستشفى مصابين بجروح.
ولاس تيناجاس التابعة لبلدية زينابيكوارو، تقع على مسافة 50 كيلومترا تقريبا شمال شرق عاصمة الولاية موريليا.