https://arabic.sputniknews.com/20220328/وزير-الخارجية-المغربي-لدى-كل-إسرائيلي-تقريبا-دماء-مغربية-1060564503.html
وزير الخارجية المغربي: لدى كل إسرائيلي تقريبا دماء مغربية
وزير الخارجية المغربي: لدى كل إسرائيلي تقريبا دماء مغربية
قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في تصريحات أدلى بها في ختام "قمة النقب"، إن لدى كل إسرائيلي تقريبا "دماء مغربية". 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T11:05+0000
2022-03-28T11:05+0000
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إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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جاء ذلك في تصريحات مشتركة مع وزراء خارجية أمريكا وإسرائيل ومصر والإمارات والبحرين في نهاية أعمال القمة التي انعقدت في مستوطنة سديه بوكر في النقب، جنوبي إسرائيل.وقال بوريطة: "قلت (لوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد) أن لدى كل إسرائيلي تقريبا دماء مغربية".وأضاف "هذه ليست مزحة، بل واقع. علمت أن اثنين من رؤساء البلديات في النقب - ديمونا ويروحام، من أصل مغربي- وهذا يدل على الروابط الوثيقة بين المملكة والسكان هنا في إسرائيل".وأفادت قناة "كان" الرسمية بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية تخطط لكي تصبح القمة منتدى سنويا منتظما، لافتة إلى أن "ذلك سيسمح لمزيد من كبار الشخصيات من العالم العربي بالمشاركة في السنوات المقبلة".وأضافت القناة: "تحدث وزير الخارجية يائير لابيد، أمس، مع نظرائه من الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب ومصر حول إمكانية إقامة تحالف إقليمي - أيضا فيما يتعلق بتهديدات الطائرات المسيرة وهجمات البحرية الإيرانية".واختتمت أعمال "قمة النقب" التي انطلقت مساء أمس الأحد بفندق "يسروتال"، وركزت حول الملف الإيراني، إضافة إلى قضايا الطاقة وقضايا اقتصادية أخرى.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار المغرب اليوم
وزير الخارجية المغربي: لدى كل إسرائيلي تقريبا دماء مغربية
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قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في تصريحات أدلى بها في ختام "قمة النقب"، إن لدى كل إسرائيلي تقريبا "دماء مغربية".
جاء ذلك في تصريحات مشتركة مع وزراء خارجية أمريكا وإسرائيل ومصر والإمارات والبحرين في نهاية أعمال القمة التي انعقدت في مستوطنة سديه بوكر في النقب، جنوبي إسرائيل.
وقال بوريطة: "قلت (لوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد) أن لدى كل إسرائيلي تقريبا دماء مغربية".
وأضاف "هذه ليست مزحة، بل واقع. علمت أن اثنين من رؤساء البلديات في النقب - ديمونا ويروحام، من أصل مغربي- وهذا يدل على الروابط الوثيقة بين المملكة والسكان هنا في إسرائيل".
وأفادت قناة "كان" الرسمية بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية تخطط لكي تصبح القمة منتدى سنويا منتظما
، لافتة إلى أن "ذلك سيسمح لمزيد من كبار الشخصيات من العالم العربي بالمشاركة في السنوات المقبلة".
وأضافت القناة: "تحدث وزير الخارجية يائير لابيد، أمس، مع نظرائه من الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب ومصر حول إمكانية إقامة تحالف إقليمي - أيضا فيما يتعلق بتهديدات الطائرات المسيرة وهجمات البحرية الإيرانية".
واختتمت أعمال "قمة النقب" التي انطلقت مساء أمس الأحد بفندق "يسروتال"، وركزت حول الملف الإيراني، إضافة إلى قضايا الطاقة وقضايا اقتصادية أخرى.