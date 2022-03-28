https://arabic.sputniknews.com/20220328/وزير-النفط-الإيراني-يعلن-بدء-الحفر-في-حقل-غاز-مشترك-مع-السعودية-والكويت-1060587316.html

وزير النفط الإيراني يعلن بدء الحفر في حقل غاز مشترك مع السعودية والكويت

وزير النفط الإيراني يعلن بدء الحفر في حقل غاز مشترك مع السعودية والكويت

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الاثنين، البدء في عمليات الحفر قريبا في حقل آرش/الدرة المشترك مع السعودية والكويت، والذي أعلنت الأخيرة قبل أيام أنها ستبدأ العمل... 28.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-28T20:37+0000

2022-03-28T20:37+0000

2022-03-28T20:37+0000

إيران

أخبار إيران

السعودية

أخبار السعودية اليوم

أخبار الكويت اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/02/1049137580_0:0:2803:1577_1920x0_80_0_0_0534828427a7641a327b22600aecb12e.jpg

طهران - سبوتنيك. وقال وزير النفط الإيراني جواد اوجي عبر حسابه على "تويتر": "قمنا بعملية الاستكشاف والحفر الاستكشافي والمسح الزلزالي في حقل آرش للغاز المشترك، وستبدأ قريبًا عملية الحفر في الحقل".وتابع: "رغم ذلك، نحن على استعداد للتفاوض والتعاون لتطوير المجالات المشتركة في هذا الحقل، والإجراء الأحادي للبعض تجاه حقل الغاز آرش لن يحول دون تنفيذ مشاريعنا".وكانت السعودية والكويت اتفقتا على بدء الاستخراج من الحقل دون التفاوض مع إيران.وقال مساعد وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية والتجارية أحمد أسد زادة، في وقت سابق، إن "سبب التأخير في تشغيل هذا الحقل المشترك يعود إلى قرار ترسيم الحدود مع الكويت"، مضيفا: "نعتقد أن استغلال الحقول المشتركة يجب أن يتم بشكل متكامل، وهذا سيؤدي إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وأوضح أسد زادة، أنه "حتى في الحالات التي لم يتم فيها ترسيم الحدود، يمكن تطوير الحقل بطريقة متكاملة باستخدام النماذج الدولية ذات الخبرة"، مؤكدا استعداد وزارة النفط للتفاوض بهذا الشأن.وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أكد أمس السبت، حق بلاده للاستثمار من حقل "آرش/الدرة" المشترك بينها وبين الكويت والسعودية.ونقلت وكالة "إرنا" عن خطيب زادة، قوله إن الاتفاق الجديد المعلن بين السعودية والكويت بأن حقل "آرش/الدرة" حقل مشترك بين إيران والكويت والسعودية وهنالك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت.ووصف زادة الخطوة الأخيرة للكويت والسعودية في هذا الشأن بأنها غير قانونية ومناقضة للأعراف الجارية والمحادثات المنجزة سابقا ولا تأثير لها على الوضع القانوني للحقل ولا تحظى بموافقة إيران.وجدد زادة استعداد بلاده للدخول في مفاوضات مع الدولتين الجارتين، الكويت والسعودية، حول كيفية الاستثمار من هذا الحقل المشترك ومواصلة المفاوضات الثنائية مع الكويت في إطار نتائج المفاوضات السابقة بشأن تحديد حدود الجرف القاري وكذلك بدء المفاوضات ثلاثية الجانب لتحديد النقطة الثلاثية فيما بين هذه الدول.واتفقت الكويت والسعودية يوم الاثنين، 21 مارس/أذار الجاري، على تطوير وتشغيل حقل غاز الدرة، الواقع في المنطقة المحايدة على حدود الدولتين في الخليج العربي.وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، فإن الصفقة تشمل الهندسة والتشغيل المشترك لحقل الدرة الذي من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعب (نحو 28.3 مليون متر مكعب) من الغاز الطبيعي و84 ألف برميل من مكثفات الغاز يوميا، وسيتم تقسيم الغاز الناتج بالتساوي بين البلدين.

https://arabic.sputniknews.com/20220327/أول-خطوة-من-إيران-بعد-الاتفاق-بين-الكويت-والسعودية-بشأن-حقل-آرش--1060530347.html

إيران

أخبار إيران

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الكويت اليوم