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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220329/أردوغان-إطالة-الصراع-بين-روسيا-وأوكرانيا-لا-يفيد-أي-طرف-وحان-الوقت-لكي-تثمر-المفاوضات-1060595616.html
أردوغان: إطالة الصراع بين روسيا وأوكرانيا لا يفيد أي طرف وحان الوقت لكي تثمر المفاوضات
أردوغان: إطالة الصراع بين روسيا وأوكرانيا لا يفيد أي طرف وحان الوقت لكي تثمر المفاوضات
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن "إطالة الصراع بين روسيا وأوكرانيا لا يعود بالفائدة على أحد". 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T07:45+0000
2022-03-29T07:45+0000
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وقال أردوغان، في كلمة موجهة إلى وفدي روسيا وأوكرانيا قبيل بدء مباحثاتهما في إسطنبول: "إطالة الصراع لن يفيد أحدا، ولا منتصر في هذه الحرب"، وذلك حسب وكالة الأناضول التركية.وأضاف "لقد حان الوقت لكي تثمر المفاوضات، ونحن في تركيا، بكل صدق نتمنى ذلك وعلى استعداد للمساعدة"، مشيرا إلى أن "هذه المفاوضات في إسطنبول يمكن أن تسهم في لقاء رئيسي روسيا وأوكرانيا وأن تركيا مستعدة لاستضافة هذا اللقاء".وجرت، 3 جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، على أراضي جمهورية بيلاروس؛ ومن ثم استؤنفت الجولات، عبر تقنية الفيديو.وتم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية، التي بدأتها في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن "الهدف من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هو حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات".
https://arabic.sputniknews.com/20220329/مفاوضات-روسيا-وأوكرانيا-في-تركيا-تنطلق-وسط-إجراءات-أمنية-مشددة-1060593798.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار تركيا اليوم, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك

أردوغان: إطالة الصراع بين روسيا وأوكرانيا لا يفيد أي طرف وحان الوقت لكي تثمر المفاوضات

07:45 GMT 29.03.2022
© REUTERS / FLORION GOGAالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© REUTERS / FLORION GOGA
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن "إطالة الصراع بين روسيا وأوكرانيا لا يعود بالفائدة على أحد".
وقال أردوغان، في كلمة موجهة إلى وفدي روسيا وأوكرانيا قبيل بدء مباحثاتهما في إسطنبول: "إطالة الصراع لن يفيد أحدا، ولا منتصر في هذه الحرب"، وذلك حسب وكالة الأناضول التركية.
جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية تنطلق في اسطنبول، تركيا 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
مفاوضات روسيا وأوكرانيا في تركيا تنطلق وسط إجراءات أمنية مشددة
07:06 GMT
وأضاف "لقد حان الوقت لكي تثمر المفاوضات، ونحن في تركيا، بكل صدق نتمنى ذلك وعلى استعداد للمساعدة"، مشيرا إلى أن "هذه المفاوضات في إسطنبول يمكن أن تسهم في لقاء رئيسي روسيا وأوكرانيا وأن تركيا مستعدة لاستضافة هذا اللقاء".
وأردف: "تعاملنا بإنصاف في كافة المنابر الدولية مع الطرفين (الروسي والأوكراني) عبر ضمان حقوقهما ومراعاه حساسياتهما".
وجرت، 3 جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، على أراضي جمهورية بيلاروس؛ ومن ثم استؤنفت الجولات، عبر تقنية الفيديو.

وتم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.

وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية، التي بدأتها في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن "الهدف من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هو حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات".
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Разрушенный дом в Мариуполе в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ34 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:44 GMT
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