https://arabic.sputniknews.com/20220329/إصابة-جنديين-بالجيش-العراقي-في-تفجير-شمالي-البلاد-1060597102.html
إصابة جنديين بالجيش العراقي في تفجير شمالي البلاد
إصابة جنديين بالجيش العراقي في تفجير شمالي البلاد
أصيب جنديان في الجيش العراقي، في تفجير عبوة ناسفة استهدفت سيارة كانت تقلهم شمالي البلاد. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T08:04+0000
2022-03-29T08:04+0000
2022-03-29T08:04+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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ونقلت "السومرية نيوز" عن مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، إن عبوة ناسفة استهدفت عربة تابعة للفرقة 16 قيادة عمليات نينوى في الجيش العراقي.وأشار إلى أن التفجير أسفر عن إصابة جنديين اثنين بجروح وصفت بالطفيفة.يأتي ذلك فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية، في بيان عن إطلاق عملية عسكرية لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) والأنبار (غرب).وأوضحت أن العملية انطلقت بالمشاركة بين قيادات عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى مع قطعات الحشد الشعبي محاور نينوى وصلاح الدين وغرب الأنبار.وكان العراق أعلن، في ديسمبر/كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد، لكن التنظيم يعود من حين إلى آخر بعمليات نوعية تقض مضاجع الحكومة العراقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/العراق-إطلاق-عملية-أمنية-واسعة-لملاحقة-فلول-داعش-في-3-محافظات-1060593909.html
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العراق, أخبار العراق اليوم
إصابة جنديين بالجيش العراقي في تفجير شمالي البلاد
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أصيب جنديان في الجيش العراقي، في تفجير عبوة ناسفة استهدفت سيارة كانت تقلهم شمالي البلاد.
ونقلت "السومرية نيو
ز" عن مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، إن عبوة ناسفة استهدفت عربة تابعة للفرقة 16 قيادة عمليات نينوى في الجيش العراقي.
وأشار إلى أن التفجير أسفر عن إصابة جنديين اثنين بجروح وصفت بالطفيفة.
يأتي ذلك فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية، في بيان عن إطلاق عملية عسكرية لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) والأنبار (غرب).
وأوضحت أن العملية
انطلقت بالمشاركة بين قيادات عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى مع قطعات الحشد الشعبي محاور نينوى وصلاح الدين وغرب الأنبار.
وكان العراق أعلن، في ديسمبر/كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد، لكن التنظيم يعود من حين إلى آخر بعمليات نوعية تقض مضاجع الحكومة العراقية.