https://arabic.sputniknews.com/20220329/العراق-إطلاق-عملية-أمنية-واسعة-لملاحقة-فلول-داعش-في-3-محافظات-1060593909.html
العراق.. إطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول "داعش" في 3 محافظات
العراق.. إطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول "داعش" في 3 محافظات
أطلقت قوات الأمن العراقية، اليوم الأحد، عملية واسعة لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق بشمال وغرب البلاد. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T07:11+0000
2022-03-29T07:11+0000
2022-03-29T07:11+0000
تنظيم داعش الإرهابي
العراق
أخبار العراق اليوم
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وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية، في بيان إن عملية "الإرادة الصلبة"، انطلقت في محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) والأنبار (غرب)، على ما نقلت "السومرية نيوز".وأوضحت أن العملية انطلقت بالمشاركة بين قيادات عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى مع قطعات الحشد الشعبي محاور نينوى وصلاح الدين وغرب الأنبار.وانطلقت العملية تحديدا في مناطق جنوب الحضر وصحراء الجزيرة في شمال الفرات ومناطق غرب وادي الثرثار بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش العراقي.وأضاف البيان: "هذه العملية تأتي لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية وتفتيش هذه المناطق ضمن قاطع المسؤولية".في سياق متصل، وصل نائب قائد العمليات المشتركة، عبد الأمير الشمري، ورئيس أركان الجيش عبد الأمير يار الله الى محافظة صلاح الدين للإشراف على العملية، بحسب ما أفاد به مصدر أمني.وكان العراق أعلن، في ديسمبر/كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد، لكن التنظيم يعود من حين إلى آخر بعمليات نوعية تقض مضاجع الحكومة العراقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/الجيش-العراقي-يحبط-مخططا-لـداعش-لتنفيذ-عمليات-انتحارية-في-شهر-رمضان-1059923732.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
تنظيم داعش الإرهابي, العراق, أخبار العراق اليوم
العراق.. إطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول "داعش" في 3 محافظات
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أطلقت قوات الأمن العراقية، اليوم الأحد، عملية واسعة لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق بشمال وغرب البلاد.
وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية، في بيان إن عملية "الإرادة الصلبة"، انطلقت في محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) والأنبار (غرب)، على ما نقلت "السومرية نيوز
".
وأوضحت أن العملية انطلقت بالمشاركة بين قيادات عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى مع قطعات الحشد الشعبي محاور نينوى وصلاح الدين وغرب الأنبار.
وانطلقت العملية تحديدا في مناطق جنوب الحضر وصحراء الجزيرة في شمال الفرات ومناطق غرب وادي الثرثار بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش العراقي.
وأضاف البيان: "هذه العملية تأتي لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية وتفتيش هذه المناطق ضمن قاطع المسؤولية".
في سياق متصل، وصل نائب قائد العمليات المشتركة، عبد الأمير الشمري، ورئيس أركان الجيش عبد الأمير يار الله الى محافظة صلاح الدين للإشراف على العملية، بحسب ما أفاد به مصدر أمني.
وكان العراق أعلن، في ديسمبر/كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي
، الذي احتل نحو ثلث البلاد، لكن التنظيم يعود من حين إلى آخر بعمليات نوعية تقض مضاجع الحكومة العراقية.