https://arabic.sputniknews.com/20220329/إعلام-الرئيس-الإسرائيلي-يتلقى-دعوة-رسمية-لزيارة-الأردن-من-الملك-عبد-الله-الثاني-1060614599.html
إعلام: الرئيس الإسرائيلي يتلقى دعوة رسمية لزيارة الأردن من الملك عبد الله الثاني
إعلام: الرئيس الإسرائيلي يتلقى دعوة رسمية لزيارة الأردن من الملك عبد الله الثاني
ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، سيستقبل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ، غدا الأربعاء، في العاصمة عمان. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T14:36+0000
2022-03-29T14:36+0000
2022-03-29T14:36+0000
أخبار الأردن
إسرائيل
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/05/1048577929_0:0:2800:1575_1920x0_80_0_0_ba6cfe7c40b7bfdc92b8d9fdcd1ea29b.jpg
وأفادت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم الثلاثاء، أن ديوان الرئيس الإسرائيلي قد تلقى دعوة من العاهل الأردني لزيارة العاصمة عمان، وأن الملك عبد الله الثاني سيستقبله في زيارة رئاسية تاريخية إلى البلاد، غدا الأربعاء.وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن زيارة هرتزوغ تأتي استكمالا لزيارة وزير الدفاع بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، للعاصمة الأردنية ولقائه العاهل الأردني.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، التقى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في قصر الأخير بعمان.وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن الاجتماع تناول التوترات الأمنية قبيل حلول شهر رمضان الذي سيبدأ خلال الأيام المقبلة.وأكد غانتس للملك "أهمية الحفاظ على الاستقرار والهدوء، وضرورة محاربة الإرهاب خاصة ضد داعش".وعقد الاجتماع بالتنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وفق القناة.في الاجتماع، حدد غانتس الخطوات التي ستتخذها إسرائيل "للحفاظ على حرية العبادة في القدس والضفة العربية وأهمية التنسيق الأمني".بالإضافة إلى ذلك، ناقشا "خطوات مدنية إضافية لصالح تحسين حياة الفلسطينيين مع الحفاظ على المصالح الأمنية لإسرائيل".
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/05/1048577929_163:0:2800:1978_1920x0_80_0_0_bad4a2a5c3afcdc4705cf79e4686c15d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, إسرائيل, العالم العربي
إعلام: الرئيس الإسرائيلي يتلقى دعوة رسمية لزيارة الأردن من الملك عبد الله الثاني
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، سيستقبل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ، غدا الأربعاء، في العاصمة عمان.
وأفادت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم الثلاثاء، أن ديوان الرئيس الإسرائيلي قد تلقى دعوة من العاهل الأردني
لزيارة العاصمة عمان، وأن الملك عبد الله الثاني سيستقبله في زيارة رئاسية تاريخية إلى البلاد، غدا الأربعاء.
وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن زيارة هرتزوغ تأتي استكمالا لزيارة وزير الدفاع بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، للعاصمة الأردنية ولقائه العاهل الأردني.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، التقى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس
، عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في قصر الأخير بعمان.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن الاجتماع تناول التوترات الأمنية قبيل حلول شهر رمضان الذي سيبدأ خلال الأيام المقبلة.
وأكد غانتس للملك "أهمية الحفاظ على الاستقرار والهدوء، وضرورة محاربة الإرهاب خاصة ضد داعش".
وعقد الاجتماع بالتنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وفق القناة.
في الاجتماع، حدد غانتس الخطوات التي ستتخذها إسرائيل "للحفاظ على حرية العبادة في القدس والضفة العربية وأهمية التنسيق الأمني".
بالإضافة إلى ذلك، ناقشا "خطوات مدنية إضافية لصالح تحسين حياة الفلسطينيين مع الحفاظ على المصالح الأمنية لإسرائيل".