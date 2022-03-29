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الإمارات والمغرب والبحرين يطلبون شراء منظومات دفاع جوية إسرائيلية
الإمارات والمغرب والبحرين يطلبون شراء منظومات دفاع جوية إسرائيلية
ذكرت صحيفة عبرية، اليوم الثلاثاء، أن الإمارات والبحرين والمغرب طلبوا من إسرائيل شراء منظومة دفاع جوية. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T17:39+0000
2022-03-29T17:39+0000
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ونقلت صحيفة غلوبس العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصادر إسرائيلية، أن المغرب والبحرين والإمارات طلبوا من إسرائيل شراء وسائل قتالية دفاعية، على رأسها المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية".وأكدت الصحيفة أنه من بين ما طلبته الدول الثلاث رادار "الصنوبر الأخضر"، وكذلك منظومة الصواريخ "حيتس" المضادة للصواريخ، وهذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها مثل هذه الطلبات.وأشارت إلى أن وزارة الدفاع الإسرائيلية تبحث الطلبات العربية، في الوقت الراهن، مرجحة أن إسرائيل ربما توافق على جزء من هذه الطلبات الإماراتية البحرينية المغربية، حيث تقوم الحكومة الإسرائيلية ببحث الأمر مع الإدارة الأمريكية.ولفتت إلى أن هناك بعض الدول الأوروبية قد طلبت شراء القبة الحديدية، مثل ألمانيا وأوكرانيا، في وقت جددت الأخيرة طلبها شراء المنظومة الدفاعية الإسرائيلية، مرة أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/ألمانيا-تدرس-شراء-منظومة-مضادة-للصواريخ-من-إسرائيل-1060529242.html
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أخبار المغرب اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إسرائيل, العالم العربي

الإمارات والمغرب والبحرين يطلبون شراء منظومات دفاع جوية إسرائيلية

17:39 GMT 29.03.2022
© REUTERS / JACK GUEZالقبة الحديدية تتلقى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021
القبة الحديدية تتلقى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© REUTERS / JACK GUEZ
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ذكرت صحيفة عبرية، اليوم الثلاثاء، أن الإمارات والبحرين والمغرب طلبوا من إسرائيل شراء منظومة دفاع جوية.
ونقلت صحيفة غلوبس العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصادر إسرائيلية، أن المغرب والبحرين والإمارات طلبوا من إسرائيل شراء وسائل قتالية دفاعية، على رأسها المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية".
القبة الحديدية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
ألمانيا تدرس شراء منظومة مضادة للصواريخ من إسرائيل
27 مارس, 14:09 GMT
وأكدت الصحيفة أنه من بين ما طلبته الدول الثلاث رادار "الصنوبر الأخضر"، وكذلك منظومة الصواريخ "حيتس" المضادة للصواريخ، وهذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها مثل هذه الطلبات.
وأشارت إلى أن وزارة الدفاع الإسرائيلية تبحث الطلبات العربية، في الوقت الراهن، مرجحة أن إسرائيل ربما توافق على جزء من هذه الطلبات الإماراتية البحرينية المغربية، حيث تقوم الحكومة الإسرائيلية ببحث الأمر مع الإدارة الأمريكية.
ولفتت إلى أن هناك بعض الدول الأوروبية قد طلبت شراء القبة الحديدية، مثل ألمانيا وأوكرانيا، في وقت جددت الأخيرة طلبها شراء المنظومة الدفاعية الإسرائيلية، مرة أخرى.
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