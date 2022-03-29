https://arabic.sputniknews.com/20220329/الجيش-النيجيري-مقتل-12-مسلحا-هاجموا-مطار-كادونا-الدولي-في-ضربة-جوية-1060591379.html

الجيش النيجيري: مقتل 12 مسلحا هاجموا مطار كادونا الدولي في ضربة جوية

الجيش النيجيري: مقتل 12 مسلحا هاجموا مطار كادونا الدولي في ضربة جوية

أعلن الجيش النيجيري قتل 12 مسلحا كانوا قد هاجموا مطار كادونا الدولي، شمالي البلاد، ومنعوا طائرة من المغادرة السبت الماضي، بضربة جوية. 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T01:23+0000

2022-03-29T01:23+0000

2022-03-29T01:23+0000

الجيش النيجيري

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القاهرة - سبوتنيك. وقال أويا أوبوي، العميد وقائد فرقة كادونا، لوسائل إعلام، أمس الاثنين، أن الجيش قتل خلال ضربة جوية الـ 12 مسلحا الذين هاجموا مطار كادونا الدولي.وبين المسؤول العسكري أن المسلحين من قطاع الطرق هاجموا المطار السبت، وقتلوا حارس أمن به، موضحا أن هناك درجات مختلفة من الأمن في المطار وأن هؤلاء المسلحون لم يستطيعوا تجاوز الدرجة الأمنية الأولى.وقبل الهجوم على المطار بيوم، قتل قطاع طرق أكثر من 50 شخصا، واختطفوا عددا كبيرا، في هجوم موسع، في نفس الولاية، السبت الماضي.وذكرت صحيفة "نيجيريان تريبيون" النيجيرية أن قطاع طرق، هاجموا الجمعة الماضية، 9 قرى في ولاية كادونا، وقتلوا 50 شخصا على الأقل واختطفوا عددا كبيرا.ونقلت الصحيفة عن مسؤولا أن قطاع الطرق سرقوا العديد من الماشية التي يمتلكها أهالي القرى خلال الهجوم، كما حرقوا العديد من المنازل.وفي 20 شباط/فبراير، قتل 14 شخصا واختطاف 15 آخرين إثر هجوم شنه مسلحون على قريتين في ولاية نيجر، غربي نيجيريا.وذكرت صحيفة "نيجيريان تريبيون" النيجيرية، أن مسلحين هاجموا قرية غالبية، ثم منطقة غالاديما كوغو بولاية نيجر، وقاموا بحرق منازل وإطلاق الرصاص العشوائي، كما نفذوا عددا من التفجيرات باستخدام القنابل، مخلفين 14 قتيلا، قبل أن يقوموا باختطاف 15 شخصا.ونقلت الصحيفة عن بيان لجمعية محلية في المنطقة، أن المسلحين كانت بحوزتهم أسلحة متطورة، ونفذوا غارات مساء أمس الأحد، قبل أن ينفذوا تفجيرات اليوم، ليخلفوا العديد من القتلى في القريتين.وفي الـ30 من الشهر المنصرم، لقي العشرات من المدنيين مصرعهم وأُحرقت العديد من المنازل إثر هجوم مسلح شنه مجهولون في ولاية "نيجر".وأعلن موقع "ديلي تراست" المحلي "مقتل العشرات وحرق العديد من المنازل إثر هجوم مسلح شنه مجهولون استهدف مجتمعات "غالاديما-كوغو" و"غالكوغو" في منطقة "شيرورو الحكومية المحلية" في ولاية نيجر.وأضاف الموقع أن "المسلحين شنوا هجماتهم بعد التخلص من أفراد الأمن"، مشيرا إلى "رفض ضابط العلاقات العامة في قيادة شرطة ولاية نيجر، واسيو أبيادوم التعليق على هذا الأمر".وتشهد العديد من الولايات في نيجيريا حالة من الانفلات الأمني وانتشار عصابات قطاع الطرق التي تخطف المواطنين مقابل الحصول على فدية.

https://arabic.sputniknews.com/20220220/غارة-جوية-طائشة-للجيش-النيجيري-تقتل-7-أطفال-في-النيجر-1058916322.html

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الجيش النيجيري