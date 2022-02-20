https://arabic.sputniknews.com/20220220/غارة-جوية-طائشة-للجيش-النيجيري-تقتل-7-أطفال-في-النيجر-1058916322.html
غارة جوية طائشة للجيش النيجيري تقتل 7 أطفال في النيجر
غارة جوية طائشة للجيش النيجيري تقتل 7 أطفال في النيجر
قال حاكم محلي، اليوم الأحد، إن غارة جوية شنها الجيش النيجيري استهدفت "قطاع طرق"، أسفرت عن مقتل 7 أطفال وإصابة 5 آخرين "بالخطأ" في منطقة مارادي جنوبي النيجر. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T16:31+0000
2022-02-20T16:31+0000
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وأخبر حاكم منطقة مارادي القريبة من نيجيريا، شيبو أبو بكر وكالة "فرانس برس": "حدث خطأ في الضربات النيجيرية على الحدود التي أسفرت عن سقوط ضحايا على أراضينا في قرية ناشادي"، يوم الجمعة.وأضاف أن الضحايا هم 12 طفلا؛ 7 منهم قتلى و5 جرحى. توفي 4 أطفال على الفور، وتوفي ثلاثة آخرون متأثرين بجراحهم أثناء نقلهم إلى المستشفى.وبحسب الحاكم، كان الأهالي يحضرون مراسم وربما كان الأطفال يلعبون عندما أصابتهم الضربات. ويعتقد أن الطائرات كانت تستهدف "عصابات مسلحة" في المناطق الحدودية، لكنها "أخطأت هدفها" لتصل إلى ناشادي بدلا من ذلك.تضررت بلديات عدة في منطقة مارادي بشدة من أعمال عنف العصابات المدججة بالسلاح من الولايات النيجيرية في كاتسينا وسوكوتو وزامفارا المجاورة.عززت نيامي الدوريات العسكرية على طول حدودها مع نيجيريا في عام 2018، لمنع توغل هذه العصابات التي تقوم بعمليات اغتيال واختطاف للحصول على فدية وهجمات على التجار وسرقة المواشي.
https://arabic.sputniknews.com/20220130/مقتل-عشرات-المدنيين-وإحراق-منازل-وسط-نيجيريا-1057472751.html
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غارة جوية طائشة للجيش النيجيري تقتل 7 أطفال في النيجر
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قال حاكم محلي، اليوم الأحد، إن غارة جوية شنها الجيش النيجيري استهدفت "قطاع طرق"، أسفرت عن مقتل 7 أطفال وإصابة 5 آخرين "بالخطأ" في منطقة مارادي جنوبي النيجر.
وأخبر حاكم منطقة مارادي القريبة من نيجيريا
، شيبو أبو بكر وكالة "فرانس برس": "حدث خطأ في الضربات النيجيرية على الحدود التي أسفرت عن سقوط ضحايا على أراضينا في قرية ناشادي"، يوم الجمعة.
وأضاف أن الضحايا هم 12 طفلا؛ 7 منهم قتلى و5 جرحى. توفي 4 أطفال على الفور، وتوفي ثلاثة آخرون متأثرين بجراحهم أثناء نقلهم إلى المستشفى.
وبحسب الحاكم، كان الأهالي يحضرون مراسم وربما كان الأطفال يلعبون عندما أصابتهم الضربات. ويعتقد أن الطائرات كانت تستهدف "عصابات مسلحة
" في المناطق الحدودية، لكنها "أخطأت هدفها" لتصل إلى ناشادي بدلا من ذلك.
تضررت بلديات عدة في منطقة مارادي بشدة من أعمال عنف العصابات المدججة بالسلاح من الولايات النيجيرية في كاتسينا وسوكوتو وزامفارا المجاورة.
عززت نيامي الدوريات العسكرية على طول حدودها مع نيجيريا
في عام 2018، لمنع توغل هذه العصابات التي تقوم بعمليات اغتيال واختطاف للحصول على فدية وهجمات على التجار وسرقة المواشي.