https://arabic.sputniknews.com/20220315/الجيش-العراقي-يحبط-مخططا-لـداعش-لتنفيذ-عمليات-انتحارية-في-شهر-رمضان-1059923732.html
الجيش العراقي يحبط مخططا لـ"داعش" لتنفيذ عمليات انتحارية في شهر رمضان
الجيش العراقي يحبط مخططا لـ"داعش" لتنفيذ عمليات انتحارية في شهر رمضان
أعلنت القوات المسلحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إحباط مخطط لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) كان يهدف لتنفيذ عمليات انتحارية في شهر رمضان المقبل. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T11:35+0000
2022-03-15T11:35+0000
2022-03-15T11:35+0000
أخبار العراق اليوم
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وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أنه "وحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، بتكثيف العمل الأمني، وبكمين استخباري نوعي، أحبط جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع جهاز أسايش كردستان - مديرية الأسايش العامة -السليمانية مساعي عصابات داعـش الإرهابية في التهيؤ لتنفيذ عملية إرهابية انتحارية خلال شهر رمضان"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأشار رسول إلى أنه "تم إلقاء القبض على انتحاريين اثنين عراقيين بالإضافة للناقل عراقي الجنسية داخل محافظة كركوك"، مبيناً أن "عملية إلقاء القبض تمت من خلال تنفيذ عمليات رصد ومتابعة من الحدود والى موقع التسليم في كركوك".وكان مصدر أمني عراقي صرح أمس الاثنين، بأن الجيش تمكن من صد هجوم لتنظيم "داعش" في محافظة ديالى، أمس الأحد.ونقلت "السومرية نيوز" عن المصدر، قوله بأن "قطعات الجيش اشتبكت مع عناصر داعش في كنعان بمحافظة ديالى، حيث تمكنت من صد التعرض وأصابت أحد عناصر داعش".وفي وقت سابق، قال مسؤولان أمنيان عراقيان ومصدر أمني غربي، إن الزعيم الجديد لتنظيم "داعش" الإرهابي "هو الأخ الشقيق للخليفة الراحل الزعيم الأسبق للتنظيم أبو بكر البغدادي".وأوضح المسؤولان اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لوكالة "رويترز"، الجمعة الماضي، أن الاسم الحقيقي للزعيم الجديد هو جمعة عوض البدري من العراق، وأنه الشقيق الأكبر للبغدادي، فيما أكد المسؤول الأمني الغربي أن الرجلين شقيقان، لكنه لم يحدد أيهما الأكبر سنا.يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن هذه المعلومة منذ إعلان "داعش" عن تعيين زعيم جديد.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/الجيش-العراقي-يعلن-إنشاء-جدار-صد-على-الحدود-مع-سوريا-1059392761.html
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أخبار العراق اليوم
الجيش العراقي يحبط مخططا لـ"داعش" لتنفيذ عمليات انتحارية في شهر رمضان
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أعلنت القوات المسلحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إحباط مخطط لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) كان يهدف لتنفيذ عمليات انتحارية في شهر رمضان المقبل.
وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أنه "وحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، بتكثيف العمل الأمني، وبكمين استخباري نوعي، أحبط جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع جهاز أسايش كردستان - مديرية الأسايش العامة -السليمانية مساعي عصابات داعـش الإرهابية في التهيؤ لتنفيذ عملية إرهابية انتحارية خلال شهر رمضان"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية- واع
.
وأشار رسول إلى أنه "تم إلقاء القبض على انتحاريين اثنين عراقيين بالإضافة للناقل عراقي الجنسية داخل محافظة كركوك"، مبيناً أن "عملية إلقاء القبض تمت من خلال تنفيذ عمليات رصد ومتابعة من الحدود والى موقع التسليم في كركوك".
وكان مصدر أمني عراقي صرح أمس الاثنين، بأن الجيش تمكن من صد هجوم لتنظيم "داعش"
في محافظة ديالى، أمس الأحد.
ونقلت "السومرية نيوز
" عن المصدر، قوله بأن "قطعات الجيش اشتبكت مع عناصر داعش في كنعان بمحافظة ديالى، حيث تمكنت من صد التعرض وأصابت أحد عناصر داعش".
وفي وقت سابق، قال مسؤولان أمنيان عراقيان ومصدر أمني غربي، إن الزعيم الجديد لتنظيم "داعش" الإرهابي "هو الأخ الشقيق للخليفة الراحل الزعيم الأسبق للتنظيم أبو بكر البغدادي".
وأوضح المسؤولان اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لوكالة "رويترز"، الجمعة الماضي، أن الاسم الحقيقي للزعيم الجديد هو جمعة عوض البدري من العراق، وأنه الشقيق الأكبر للبغدادي، فيما أكد المسؤول الأمني الغربي أن الرجلين شقيقان، لكنه لم يحدد أيهما الأكبر سنا.
يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن هذه المعلومة منذ إعلان "داعش" عن تعيين زعيم جديد
.