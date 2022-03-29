https://arabic.sputniknews.com/20220329/الغارديان-بايدن-يلعب-ضد-البيت-الأبيض-بتصريحاته-1060606395.html
الغارديان: بايدن يلعب ضد البيت الأبيض بتصريحاته
الغارديان: بايدن يلعب ضد البيت الأبيض بتصريحاته
أشار تقرير إعلامي إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتغيير السلطة في روسيا، جاءت ضد البيت الأبيض وتشير إلى عدم يقينه بالمنصب الذي يشغله. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T11:51+0000
2022-03-29T11:51+0000
2022-03-29T11:51+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1060422756_0:0:1192:671_1920x0_80_0_0_540f4974d1654ccc8ad01ac720a12050.jpg
فبحسب تقرير نشرته صحيفة "غارديان" البريطانية، لسايمون جينكينز، الذي يرى أنه من المهم في أي صراع "تخيل ما يريده عدوك منك أكثر ولا تفعله" ، لكن بايدن تجاهل هذه اللحظة، التي تفيد فقط الزعيم الروسي فلاديمير بوتين. وأكد أن الزعيم الأمريكي لا يتحكم بلسانه، وهو ما يضر ببلده.بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي تصريحات بايدن إلى تعقيد عملية المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، حيث لا يزال من الممكن التوصل إلى حل وسط في القضية الأوكرانية .وأوضح جينكينز أن آخر شيء يحتاجه هذا الحبل الدبلوماسي المشدود هو أن يصبح لعبة للسياسة الداخلية الغربية. وأضاف أن القادة الغربيين، ولا سيما الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يظهرون عدم اليقين من خلال التحدث خارج الوقت وبقوة عن الأزمة الأوكرانية وأفعال روسيا. وفي وقت سابق، ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، في ختام جولته في أوروبا، كلمة في وارسو، ووجه اتهامات عديدة لروسيا وسلطاتها بسبب العملية الخاصة التي نفذتها لنزع السلاح. وفي الختام قال الرئيس الأمريكي إن أوكرانيا "لن تكون أبدا انتصارا لروسيا" وأن الزعيم الروسي "لا يمكن أن يظل في السلطة".
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1060422756_132:0:1192:795_1920x0_80_0_0_8eb42e3ac0365b0fb4c9af92a6af4f55.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الغارديان: بايدن يلعب ضد البيت الأبيض بتصريحاته
تابعنا عبر
أشار تقرير إعلامي إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتغيير السلطة في روسيا، جاءت ضد البيت الأبيض وتشير إلى عدم يقينه بالمنصب الذي يشغله.
فبحسب تقرير نشرته
صحيفة "غارديان" البريطانية، لسايمون جينكينز، الذي يرى أنه من المهم في أي صراع "تخيل ما يريده عدوك منك أكثر ولا تفعله" ، لكن بايدن تجاهل هذه اللحظة، التي تفيد فقط الزعيم الروسي فلاديمير بوتين.
وأكد أن الزعيم الأمريكي لا يتحكم بلسانه، وهو ما يضر ببلده.
وقال جينكينز: "أنكر البيت الأبيض ووزارة الخارجية على الفور أن بايدن كان يعني حقًا ما قاله. لكن الضرر وقع. شريط الفيديو لتصريحاته مثير للقلق".
بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي تصريحات بايدن إلى تعقيد عملية المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، حيث لا يزال من الممكن التوصل إلى حل وسط في القضية الأوكرانية .
وأوضح جينكينز أن آخر شيء يحتاجه هذا الحبل الدبلوماسي المشدود هو أن يصبح لعبة للسياسة
الداخلية الغربية. وأضاف أن القادة الغربيين، ولا سيما الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يظهرون عدم اليقين من خلال التحدث خارج الوقت وبقوة عن الأزمة الأوكرانية وأفعال روسيا.
وتابع قائلا: "لقد أصبح قائدا الناتو، بايدن والبريطاني بوريس جونسون، شعبويين، وغير مدربين على فن الدبلوماسية. وكلاهما يواجه عدائية في الداخل. كلاهما يركضان على طول الحدود الأوكرانية، ويضربون صدورهما، ويسخرون من رجولية تشرشل".
وفي وقت سابق، ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، في ختام جولته في أوروبا، كلمة في وارسو، ووجه اتهامات عديدة لروسيا وسلطاتها بسبب العملية الخاصة التي نفذتها لنزع السلاح. وفي الختام قال الرئيس الأمريكي إن أوكرانيا "لن تكون أبدا انتصارا لروسيا" وأن الزعيم الروسي "لا يمكن أن يظل في السلطة".