https://arabic.sputniknews.com/20220328/الكرملين-تلميحات-بايدن-بشأن-بوتين-مقلقة-ومهينة-1060590924.html

الكرملين: تلميحات بايدن بشأن بوتين "مقلقة ومهينة"

الكرملين: تلميحات بايدن بشأن بوتين "مقلقة ومهينة"

أكد متحدث الكرملين، دميتري بيسكوف إن تلميحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن الرئيس فلاديمير بوتين "لا يمكن أن يبقى في السلطة"، هي مقلقة وتمثل "إهانة شخصية". 28.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-28T22:59+0000

2022-03-28T22:59+0000

2022-03-28T23:02+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

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واشنطن - سبوتنيك. وأوضح بيسكوف، خلال حوار مع شبكة "بي بي أس" الأمريكية، "أنه أمر مقلق للغاية، أنه إهانة شخصية، أولا وقبل كل شيء".وعلى صعيد آخر، أكد بيسكوف أن روسيا مقتنعة أن حلف الناتو هو "ألة مواجهة" وليس تعاون، قائلا، "لدينا اقتناع عميق أن آلة الناتو ليست آلة تعاون، أنه ليس آلة أمن، أنه آلة مواجهة".وفي وقت سابق، تراجع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تصريحاته الأخيرة المثيرة للجدل والتي أطلقها في العاصمة البولندية وارسو قبل أيام، مشيرا إلى أنه كان يريد التعبير عن غضبه فقط حول الأزمة الأوكرانية.أكد الرئيس الأمريكي، خلال كلمة متلفزة بثت اليوم، أنه لا يسعى إلى تغيير نظام الحكم في روسيا، بل إنه أراد أن يعبر عن غضبه إزاء الوضع في أوكرانيا، إنه "غضب شخصي"، على حد وصفه.ونوه بايدن إلى أنه لم يفكر أيضا في تغيير سياسة الولايات المتحدة مع روسيا، مبينا أنه "غير قلق" من مسألة أن تؤدي تصريحاته إلى تصعيد الوضع في أوكرانيا.وكان بايدن قد اختتم جولته الأوروبية يوم السبت الفائت بإطلاق وفرة من الاتهامات الظالمة بحق روسيا وعمليتها العسكرية في أوكرانيا. وتخللت كلمته عبارة "الرئيس الروسي (بوتين) لا يمكن له أن يبقى في الحكم".وتراجع بايدن سابقا أيضا عن كلمته خلال رد له على سؤال وجهه له أحد الصحفيين بشأن ما إذا دعا إلى تغيير السلطة في روسيا، حيث قال بايدن: "لا".وقدم البيت الأبيض في وقت لاحق إيضاحا حول ما قاله بايدن، مشيرا إلى أن بايدن لم يقصد تغيير السلطة في روسيا.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تعقيبا على كلام بايدن، إن الروس وليس الرئيس الأمريكي هم الذين يقررون مَن يرأس الدولة.

https://arabic.sputniknews.com/20220328/بايدن-يتراجع-عن-تصريحاته-حول-بوتين-أردت-أن-أعبر-عن-غضبي-فقط-1060586250.html

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