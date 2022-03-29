https://arabic.sputniknews.com/20220329/رئيس-حزب-ألماني-يهاجم-السفير-الأوكراني-واصفا-خطاباته-بـالغبية-1060596997.html
رئيس حزب ألماني يهاجم السفير الأوكراني واصفا خطاباته بـ"الغبية"
رئيس حزب ألماني يهاجم السفير الأوكراني واصفا خطاباته بـ"الغبية"
هاجم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، السفير الأوكراني في ألمانيا واصفا خطبه بـ"الغبية" التي لا تحترم القانون. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T08:04+0000
2022-03-29T08:04+0000
2022-03-29T08:04+0000
اقتصاد
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وذكرت صحيفة نوردكورييه، أن نيكولاس كرامر، هاجم السفير أندريه ميلينيك، مشككا في اختصاصه.هذا وقام السفير بإطلاق عدد من التصريحات على خلفية رفض الحزب الديمقراطي الاشتراكي وأحزاب اليسار وADH في برلمان الولاية تحويل أموال من مؤسسة "كلايم فاونديشن إم في" ، التي يجري حلها الآن، إلى أوكرانيا. وتم إنشاؤه في وقت سابق لتسهيل إطلاق خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2. وفي وقت سابق، أعرب السفير الأوكراني عن غضبه من أن الاتحاد الأوروبي لم يتحرك قدما بشأن قضية حظر الطاقة من روسيا، ودعا أيضا إلى وقف هذه الإمدادات لمدة شهر أو شهرين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
رئيس حزب ألماني يهاجم السفير الأوكراني واصفا خطاباته بـ"الغبية"
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هاجم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، السفير الأوكراني في ألمانيا واصفا خطبه بـ"الغبية" التي لا تحترم القانون.
وذكرت صحيفة نوردكورييه، أن نيكولاس كرامر، هاجم السفير أندريه ميلينيك، مشككا في اختصاصه
.
وقال كرامر: "لا يتوافق ميلنيك جيدا مع حكم القانون. هذا ليس مستغربا. لقد دافع علانية عن كتيبة آزوف اليمينية المتطرفة، المسؤولة عن جرائم حرب. أنصحه بالدفاع عن بلاده بالسلاح في يديه، وعدم إزعاجه بالخطب الغبية من مكتبه في برلين. لذلك يمكن ان يكون مفيدا لأن الدبلوماسية ليست موطن قوته".
هذا وقام السفير بإطلاق عدد من التصريحات على خلفية رفض الحزب الديمقراطي الاشتراكي وأحزاب اليسار وADH في برلمان الولاية تحويل أموال من مؤسسة "كلايم فاونديشن إم في" ، التي يجري حلها الآن، إلى أوكرانيا. وتم إنشاؤه في وقت سابق لتسهيل إطلاق خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2.
وفي وقت سابق، أعرب السفير الأوكراني عن غضبه من أن الاتحاد الأوروبي لم يتحرك قدما بشأن قضية حظر الطاقة من روسيا، ودعا أيضا إلى وقف هذه الإمدادات لمدة شهر أو شهرين.