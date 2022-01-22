أوكرانيا تستدعي السفيرة الألمانية بسبب رفض بلادها دعم كييف عسكريا

كييف - سبوتنيك. وقالت الخارجية الأوكرانية في بيان: "تم استدعاء السفيرة الألمانية في أوكرانيا، أنكا فيلودسن، وتمت الإشارة إلى الرفض القاطع لتصريحات قائد القوات البحرية الألمانية كاي أخيم شونباخ، ولا سيما التي ذكر فيها أن شبه جزيرة القرم لن تعود أبدا إلى أوكرانيا، وأن دولتنا لا يمكنها تلبية معايير العضوية في حلف الناتو".وبحسب البيان، فإن أوكرانيا تعتبر دعم الشركاء وتضامنهم في مواجهة "نوايا روسيا التدميرية" أمرا في غاية الأهمية.وكانت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، أعلنت في وقت سابق اليوم، استعداد بلادها لإرسال مستشفى ميداني إلى أوكرانيا، لافتة إلى استمرار رفض برلين تسليم أسلحة إلى كييف، في ظل التوتر على الحدود مع روسيا.وقالت لامبرخت، في تصريحات نقلتها وكالة "تي أون لاين" الألمانية، اليوم السبت إنه "سيتم تسليم مستشفى ميداني كامل، بما في ذلك التدريب اللازم، بتمويل مشترك من ألمانيا بمبلغ 5.3 مليون يورو".وأضافت أن "ألمانيا قدمت بالفعل أجهزة طبية وتعالج الجنود الأوكرانيين المصابين بجروح خطيرة في مستشفيات القوات المسلحة الألمانية، ويجب على الحكومة الفيدرالية أن تفعل كل شيء لتهدئة الأزمة".وتتهم عدد من الدول الغربية روسيا، بـ"التحضير لغزو عسكري محتمل لأوكرانيا"، وهو ما نفته روسيا مرارا، معتبرة أن التصريحات حول "العدوان الروسي" يجري استخدامها كذريعة لنشر المزيد من المعدات العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بالقرب من الحدود الروسية.
استدعت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم السبت، السفيرة الألمانية في كييف، أنكا فيلدوسن، للتعبير عن خيبة أملها العميقة إزاء موقف حكومة بلادها فيما يتعلق بإمداد كييف بالأسلحة الدفاعية.
كييف - سبوتنيك. وقالت الخارجية الأوكرانية في بيان: "تم استدعاء السفيرة الألمانية في أوكرانيا، أنكا فيلودسن، وتمت الإشارة إلى الرفض القاطع لتصريحات قائد القوات البحرية الألمانية كاي أخيم شونباخ، ولا سيما التي ذكر فيها أن شبه جزيرة القرم لن تعود أبدا إلى أوكرانيا، وأن دولتنا لا يمكنها تلبية معايير العضوية في حلف الناتو".
"أعربنا عن خيبة الأمل العميقة حيال موقف الحكومة الألمانية من عدم تقديم أسلحة دفاعية إلى أوكرانيا".
الخارجية الأوكرانية
وبحسب البيان، فإن أوكرانيا تعتبر دعم الشركاء وتضامنهم في مواجهة "نوايا روسيا التدميرية" أمرا في غاية الأهمية.
وكانت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، أعلنت في وقت سابق اليوم، استعداد بلادها لإرسال مستشفى ميداني إلى أوكرانيا، لافتة إلى استمرار رفض برلين تسليم أسلحة إلى كييف، في ظل التوتر على الحدود مع روسيا.
وقالت لامبرخت، في تصريحات نقلتها وكالة "تي أون لاين" الألمانية، اليوم السبت إنه "سيتم تسليم مستشفى ميداني كامل، بما في ذلك التدريب اللازم، بتمويل مشترك من ألمانيا بمبلغ 5.3 مليون يورو".
وأضافت أن "ألمانيا قدمت بالفعل أجهزة طبية وتعالج الجنود الأوكرانيين المصابين بجروح خطيرة في مستشفيات القوات المسلحة الألمانية، ويجب على الحكومة الفيدرالية أن تفعل كل شيء لتهدئة الأزمة".
"تسليم الأسلحة لن يكون مفيدًا في الوقت الحالي، لدينا إجماع في الحكومة الفيدرالية حول ذلك".
كريستين لامبرخت
وزيرة الدفاع الألمانية
وتتهم عدد من الدول الغربية روسيا، بـ"التحضير لغزو عسكري محتمل لأوكرانيا"، وهو ما نفته روسيا مرارا، معتبرة أن التصريحات حول "العدوان الروسي" يجري استخدامها كذريعة لنشر المزيد من المعدات العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بالقرب من الحدود الروسية.