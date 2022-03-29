https://arabic.sputniknews.com/20220329/قطر-تبرم-اتفاقية-للتنقيب-عن-الغاز-والبترول-في-مصر-1060619232.html
قطر تبرم اتفاقية للتنقيب عن الغاز والبترول في مصر
قطر تبرم اتفاقية للتنقيب عن الغاز والبترول في مصر
أبرمت شركة قطر للطاقة، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع شركة إكسون موبيل للاستحواذ على حصة في منطقة استكشاف قبالة سواحل مصر. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T15:54+0000
2022-03-29T15:54+0000
2022-03-29T15:54+0000
قطر
مصر
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101545/61/1015456116_0:126:3197:1924_1920x0_80_0_0_7bec6a253917a386ec42b0c1747c646f.jpg
وحسب بيان الشركة، فإن شروط الاتفاقية، تخضع لموافقات الحكومة المصرية.وأوضح البيان أن شركة قطر للطاقة ستستحوذ على 40% من حصة المقاول في منطقة شمال مراقيا البحرية في البحر الأبيض المتوسط، في حين أن شركة تابعة لإكسون موبيل (المشغل) ستحتفظ بنسبة 60% المتبقية.من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطرية، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد شريدة الكعبي، إن "هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة أخرى في ترسيخ وجود شركة قطر للطاقة في جمهورية مصر العربية بقطاع استخراج النفط والغاز، وفي تنفيذ استراتيجيتنا للنمو الدولي".وأضاف "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية والعمل مع شريكنا القيم طويل الأمد إكسون موبيل لاستكشاف آفاق مثيرة في هذه المنطقة الواعدة".وتابع "كما يسعدنا أن تتاح لنا الفرصة للعمل مع إيجاس ووزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر السلطات المصرية وشركائنا على دعمهم وتعاونهم القيمين".وكانت شركة إكسون موبيل فازت بحق التنقيب عن البترول والغاز في حقل امتيار شمال مراقيا البحرية في عام 2020 والتي تغطي مساحة قدرها 4847 كيلومترًا مربعًا في أعماق مائية تتراوح بين 1000 متر و2000 متر. وفقا لبيان الشركة.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/مصر-وقطر-تتفقان-على-مجموعة-استثمارات-وشراكات-بقيمة-5-مليارات-دولار-خلال-الفترة-المقبلة-1060599344.html
قطر
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101545/61/1015456116_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_7779c60ac5a6fa90c76d57f84714ad49.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, مصر, اقتصاد
قطر تبرم اتفاقية للتنقيب عن الغاز والبترول في مصر
تابعنا عبر
أبرمت شركة قطر للطاقة، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع شركة إكسون موبيل للاستحواذ على حصة في منطقة استكشاف قبالة سواحل مصر.
وحسب بيان الشركة
، فإن شروط الاتفاقية، تخضع لموافقات الحكومة المصرية.
وأوضح البيان أن شركة قطر
للطاقة ستستحوذ على 40% من حصة المقاول في منطقة شمال مراقيا البحرية في البحر الأبيض المتوسط، في حين أن شركة تابعة لإكسون موبيل (المشغل) ستحتفظ بنسبة 60% المتبقية.
من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطرية، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد شريدة الكعبي، إن "هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة أخرى في ترسيخ وجود شركة قطر للطاقة في جمهورية مصر العربية
بقطاع استخراج النفط والغاز، وفي تنفيذ استراتيجيتنا للنمو الدولي".
وأضاف "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية والعمل مع شريكنا القيم طويل الأمد إكسون موبيل لاستكشاف آفاق مثيرة في هذه المنطقة الواعدة".
وتابع "كما يسعدنا أن تتاح لنا الفرصة للعمل مع إيجاس ووزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر السلطات المصرية وشركائنا على دعمهم وتعاونهم القيمين".
وكانت شركة إكسون موبيل فازت بحق التنقيب عن البترول والغاز في حقل امتيار شمال مراقيا البحرية في عام 2020 والتي تغطي مساحة قدرها 4847 كيلومترًا مربعًا في أعماق مائية تتراوح بين 1000 متر و2000 متر. وفقا لبيان الشركة.