https://arabic.sputniknews.com/20220329/ماذا-أكل-الوزراء-العرب-في-قمة-النقب-وماذا-استمعوا-وهل-تناولوا-الخمور-1060621171.html

ماذا أكل الوزراء العرب في قمة النقب وماذا استمعوا وهل تناولوا الخمور

ماذا أكل الوزراء العرب في قمة النقب وماذا استمعوا وهل تناولوا الخمور

كشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، النقاب عن الطعام الذي تناوله وزراء خارجية قمة "النقب" وماذا استمعوا، ومدى صحة تناولهم الخمور من عدمها. 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T16:36+0000

2022-03-29T16:36+0000

2022-03-29T16:36+0000

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وأفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل في نسختها الإنجليزية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن وزراء خارجية قمة النقب، وهم وزراء خارجية مصر والمغرب والإمارات والبحرين ومعهم وزيرا خارجية إسرائيل وأمريكا، قد تناولوا طعاما معينا في أحد فنادق مدينة النقب، مساء الأحد الماضي.وأكدت الصحيفة أن الأمن الغذائي أو سلامة الطعام كان الهم والشغل الشاغل الأكبر لكل العاملين والطهاة في الفندق، وهو فندق Kedma" Isrotel"، وأن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد كان يتواصل مع إدارة الفندق باستمرار، ومعه المسؤولين في الخارجية الإسرائيلية.وأكدت الصحيفة أن الحدث الرئيسي كان عشاء يوم الأحد، وهو ما تم إعداده في غرفة "نبيذ" الفندق، حيث تم إعداد مائدة مكونة من عناصر وأطعمة من جميع أنحاء البلاد، أهمها لحم الضأن من هضبة الجولان السورية المحتلة، والفلفل من وادي عربة، والأعشاب الصحراوية من النقب نفسها، ولكن لم يتواجد النبيذ على قائمة أو مائدة طعام العشاء لوزراء قمة "النقب".وأشارت الصحيفة إلى أن الفندق قد جلب الطاهي الرئيس لسلسلة الفنادق الخاصة به، فضلا عن طاقم آخر يتحدث اللغة الإنجليزية من فرع الفندق في مدينة إيلات.ولفتت إلى أن موظفي الفندق قد فاجأوا الضيوف بعرض موسيقي، خاصة العزف على الغيتار.وعقد أول أمس الأحد، أعمال قمة سداسية، بمشاركة 4 وزراء خارجية عرب، بالإضافة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، في منطقة النقب.وجلس وزراء خارجية الدول الست، على طاولة مستديرة في فندق بالنقب، والتي يشارك فيها وزراء خارجية مصر والإمارات والمغرب والبحرين وإسرائيل والولايات المتحدة.وأجمع وزراء خارجية دولة الإمارات ومصر والمغرب والبحرين والولايات المتحدة وإسرائيل، في ختام القمة اليوم على نبذ الإرهاب، وتعزيز السلام.

https://arabic.sputniknews.com/20220328/المغرب-الحضور-العربي-في-قمة-إسرائيل-أفضل-رد-على-الإرهاب-1060565570.html

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