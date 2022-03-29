ملك الأردن لوزير الدفاع الإسرائيلي: ضرورة احترام حق المسلمين بتأدية شعائرهم في المسجد الأقصى
© AFP 2022 / YOUSEF ALLANالملك الأردني، عبد الله الثاني، خلال مباحثاته مع وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، في قصر الحسينية، الأردن، 29 مارس/ آذار 2022
الملك الأردني، عبد الله الثاني، خلال مباحثاته مع وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، في قصر الحسينية، الأردن، 29 مارس/ آذار 2022
© AFP 2022 / YOUSEF ALLAN
شدد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، لوزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها، وإزالة المعيقات واتخاذ الإجراءات التي تضمن حرية المصلين في شهر رمضان.
كما طالب ملك الأردن في لقاء جمعه بغانتس في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمان "بإزالة أية عقبات تمنع المصلين من أداء صلواتهم في المسجد الأقصى، ومنع الاستفزازات التي تؤدي إلى التصعيد"، وفقا لبيان من الديوان الملكي الأردني.
جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في إطار الجهود التي يقودها جلالته من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، واحترام الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها، واتخاذ الإجراءات التي تضمن حرية المصلين خصوصا في شهر رمضان #الأردن pic.twitter.com/E047u9DtxU— RHC (@RHCJO) March 29, 2022
كما أكد العاهل الأردني لوزير الدفاع الإسرائيلي "أهمية تكثيف الجهود لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا إلى ضرورة وقف كل الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام".
وكان ملك الأردن، عبد الله الثاني، أكد للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال جلسة مباحثات جمعت بينهما في رام الله، أمس الاثنين، أن "الأردن سيبقى على الدوام بجوار الأشقاء الفلسطينيين".
وتزامنت زيارة الملك عبد الله إلى الضفة الغربية، مع قمة استضافتها إسرائيل، بمشاركة وزراء خارجية أمريكا ومصر والإمارات والبحرين والمغرب في مستوطنة سديه بوكر في النقب، يتوقع أن يخصص الجزء الأكبر منها لبحث الملف الإيراني.