https://arabic.sputniknews.com/20220329/نيبينزيا-روسيا-لا-تستبعد-إرسال-أسلحة-غريبة-إلى-أوكرانيا-بسيارات-دي-إتش-إل-1060628856.html
نيبينزيا: روسيا لا تستبعد إرسال أسلحة غريبة إلى أوكرانيا بسيارات "دي إتش إل"
نيبينزيا: روسيا لا تستبعد إرسال أسلحة غريبة إلى أوكرانيا بسيارات "دي إتش إل"
قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، إن روسيا لا تستبعد إمكانية توريد الأسلحة من الغرب إلى أوكرانيا في سيارات شركة توصيل... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T20:59+0000
2022-03-29T20:59+0000
2022-03-29T21:01+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "من المنشورات على الإنترنت، من الواضح أن مركبات شركة (DHL) للتوصيل المستخدمة في نقل الأسلحة انتهى بها الأمر أيضًا في أيدي القوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف: "آمل أن تفهموا نوع الضرر الذي يلحق بالسمعة (سمعة هذه المؤسسات) والذي قد يتسبب فيه هذا السيناريو لجميع الهياكل الدولية التي تخفي حقائق مثل هذا الاستخدام للسيارات برموزها".في الوقت نفسه، تطلب روسيا، حسب نيبينزيا، تفسيرا فيما يتعلق باستخدام سيارة تابعة للأمم المتحدة تحمل أرقاما دبلوماسية من قبل القوميين بالقرب من خاركوف.وأشار نيبينزيا إلى أنه "لدينا مخاوف جدية بشأن الإجراءات التي تتخذها كييف لتصفية قادة الرأي العام غير المرغوب فيهم".
https://arabic.sputniknews.com/20220329/ميزينتسيف-كييف-تعطي-تعليمات-للكتائب-القومية-بإعداد-مقاطع-فيديو-تظهر-ارتكاب-الجنود-الروس-لمذابح-1060627301.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
نيبينزيا: روسيا لا تستبعد إرسال أسلحة غريبة إلى أوكرانيا بسيارات "دي إتش إل"
20:59 GMT 29.03.2022 (تم التحديث: 21:01 GMT 29.03.2022) تابعنا عبر
قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، إن روسيا لا تستبعد إمكانية توريد الأسلحة من الغرب إلى أوكرانيا في سيارات شركة توصيل البضائع "DHL" أو في المركبات الطبية.
وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "من المنشورات على الإنترنت، من الواضح أن مركبات شركة (DHL) للتوصيل المستخدمة في نقل الأسلحة انتهى بها الأمر أيضًا في أيدي القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف نيبينزيا: "لا يمكننا استبعاد أنه، تحت ستار سيارات هذه المنظمات أو السيارات ذات الرموز الطبية، يمكن توريد تلك الأسلحة التي وعد الغرب بها كييف بسخاء إلى أوكرانيا من الدول المجاورة".
وأضاف: "آمل أن تفهموا نوع الضرر الذي يلحق بالسمعة (سمعة هذه المؤسسات) والذي قد يتسبب فيه هذا السيناريو لجميع الهياكل الدولية التي تخفي حقائق مثل هذا الاستخدام للسيارات برموزها".
في الوقت نفسه، تطلب روسيا، حسب نيبينزيا، تفسيرا فيما يتعلق باستخدام سيارة تابعة للأمم المتحدة تحمل أرقاما دبلوماسية من قبل القوميين بالقرب من خاركوف.
وحول الملاحة البحرية المدنية، قال نيبينزيا: "لا تشكل القوات المسلحة الروسية أي تهديد لحرية الملاحة المدنية، ومن أجل السماح للسفن الأجنبية بمغادرة الموانئ الأوكرانية إلى البحر أنشأنا ممرًا إنسانيًا يبلغ طوله 80 ميلًا بحريًا مع ممر مرور بطول ثلاثة أميال".
وأشار نيبينزيا إلى أنه "لدينا مخاوف جدية بشأن الإجراءات التي تتخذها كييف لتصفية قادة الرأي العام غير المرغوب فيهم".