https://arabic.sputniknews.com/20220329/نيبينزيا-روسيا-لا-تستبعد-إرسال-أسلحة-غريبة-إلى-أوكرانيا-بسيارات-دي-إتش-إل-1060628856.html

نيبينزيا: روسيا لا تستبعد إرسال أسلحة غريبة إلى أوكرانيا بسيارات "دي إتش إل"

نيبينزيا: روسيا لا تستبعد إرسال أسلحة غريبة إلى أوكرانيا بسيارات "دي إتش إل"

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، إن روسيا لا تستبعد إمكانية توريد الأسلحة من الغرب إلى أوكرانيا في سيارات شركة توصيل... 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T20:59+0000

2022-03-29T20:59+0000

2022-03-29T21:01+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

روسيا

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وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "من المنشورات على الإنترنت، من الواضح أن مركبات شركة (DHL) للتوصيل المستخدمة في نقل الأسلحة انتهى بها الأمر أيضًا في أيدي القوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف: "آمل أن تفهموا نوع الضرر الذي يلحق بالسمعة (سمعة هذه المؤسسات) والذي قد يتسبب فيه هذا السيناريو لجميع الهياكل الدولية التي تخفي حقائق مثل هذا الاستخدام للسيارات برموزها".في الوقت نفسه، تطلب روسيا، حسب نيبينزيا، تفسيرا فيما يتعلق باستخدام سيارة تابعة للأمم المتحدة تحمل أرقاما دبلوماسية من قبل القوميين بالقرب من خاركوف.وأشار نيبينزيا إلى أنه "لدينا مخاوف جدية بشأن الإجراءات التي تتخذها كييف لتصفية قادة الرأي العام غير المرغوب فيهم".

https://arabic.sputniknews.com/20220329/ميزينتسيف-كييف-تعطي-تعليمات-للكتائب-القومية-بإعداد-مقاطع-فيديو-تظهر-ارتكاب-الجنود-الروس-لمذابح-1060627301.html

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