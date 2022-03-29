https://arabic.sputniknews.com/20220329/وزير-إسرائيلي-يزور-عمان-سرا-وتل-أبيب-تسجيب-لطلب-ملك-الأردن-بشأن-الأقصى-1060596369.html
وزير إسرائيلي يزور عمان سرا وتل أبيب تستجيب لطلب ملك الأردن بشأن الأقصى
وزير إسرائيلي يزور عمان سرا وتل أبيب تستجيب لطلب ملك الأردن بشأن الأقصى
كشفت قناة عبرية رسمية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف زار الأردن سرا الأسبوع الماضي. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T07:51+0000
2022-03-29T07:51+0000
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وقالت قناة "كان" إن بارليف سافر إلى الأردن لبحث "التسهيلات" التي ستمنحها إسرائيل للفلسطينيين في الضفة الغربية لاسيما في القدس الشرقية خلال شهر رمضان.وفي عمان، التقى بارليف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بحسب القناة، التي أضافت: "طلب الأردنيون سلسلة من التسهيلات وناقشوا عملية دخول الفلسطينيين إلى الحرم القدسي".وأضافت القناة أن الأردنيين سعوا إلى زيادة قوة الوقف الإسلامي في منطقة الحرم القدسي، لافتة إلى أن بارليف وافق على توسيع نطاق "الوقف"، مقابل إبعاد أعضائه "الإشكاليين".وتابعت: "كما وافق الوزير بارليف على لصق سجاد جديد بمنطقة المساجد بالحرم القدسي بناء على طلب ملك الأردن".ويشرف الأردن على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس الشرقية بموجب الوصاية الهاشمية بناء على اتفاقتين سابقتين مع إسرائيل وفلسطين.وتخشى إسرائيل الرسمية من تدهور الأوضاع الأمنية في القدس خلال شهر رمضان الذي يتخلله عيد الفصح اليهودي (15-22 أبريل/نيسان) وسط تخطيط جماعات استيطانية لتنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى.
https://arabic.sputniknews.com/20211221/ملك-الأردن-مستمرون-في-حماية-المقدسات-الدينية-بالقدس-1054428447.html
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أخبار الأردن, آخر أخبار القدس الأن
وزير إسرائيلي يزور عمان سرا وتل أبيب تستجيب لطلب ملك الأردن بشأن الأقصى
07:51 GMT 29.03.2022 (تم التحديث: 07:57 GMT 29.03.2022) تابعنا عبر
كشفت قناة عبرية رسمية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف زار الأردن سرا الأسبوع الماضي.
وقالت قناة "كان
" إن بارليف سافر إلى الأردن لبحث "التسهيلات" التي ستمنحها إسرائيل للفلسطينيين في الضفة الغربية لاسيما في القدس الشرقية خلال شهر رمضان.
وفي عمان، التقى بارليف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بحسب القناة، التي أضافت: "طلب الأردنيون سلسلة من التسهيلات وناقشوا عملية دخول الفلسطينيين إلى الحرم القدسي".
وأضافت القناة أن الأردنيين سعوا إلى زيادة قوة الوقف الإسلامي في منطقة الحرم القدسي، لافتة إلى أن بارليف وافق على توسيع نطاق "الوقف"، مقابل إبعاد أعضائه "الإشكاليين".
21 ديسمبر 2021, 21:12 GMT
وتابعت: "كما وافق الوزير بارليف على لصق سجاد جديد بمنطقة المساجد بالحرم القدسي بناء على طلب ملك الأردن
".
ويشرف الأردن على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس الشرقية بموجب الوصاية الهاشمية بناء على اتفاقتين سابقتين مع إسرائيل وفلسطين.
وتخشى إسرائيل الرسمية من تدهور الأوضاع الأمنية في القدس خلال شهر رمضان الذي يتخلله عيد الفصح اليهودي (15-22 أبريل/نيسان) وسط تخطيط جماعات استيطانية لتنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى.