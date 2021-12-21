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ملك الأردن: مستمرون في حماية المقدسات الدينية بالقدس
ملك الأردن: مستمرون في حماية المقدسات الدينية بالقدس
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، على استمرار مسؤولية المملكة في حماية المقدسات الدينية في مدينة القدس. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
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القدس
الأردن
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جاء هذا خلال لقاء عاهل الأردن برؤساء الكنائس في القدس والأردن، وشخصيات مسيحية، وممثلي أوقاف القدس في قصر الحسينية بعمان، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).وأوضح العاهل الأردني أن استمرار بلاده في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس يأتي من منطلق الوصاية الهاشمية.في المقابل، عبر رؤساء الكنائس وممثلي الأوقاف عن تقديرهم للملك لدفاعه عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.كما أعربوا عن شكرهم لتبرعه لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة، وترميم قبر السيد المسيحِ وكنيسة القيامة وكنيسة الصعود.
https://arabic.sputniknews.com/20211217/هنية-قرارات-ترامب-بشأن-القدس-تحت-أقدامنا-ونمزقها-بصواريخنا-1054271903.html
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القدس, الأردن

ملك الأردن: مستمرون في حماية المقدسات الدينية بالقدس

21:12 GMT 21.12.2021
© AP Photo / Yousef Allanملك الأردن عبد الله الثاني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 10 ديسمبر 2020
ملك الأردن عبد الله الثاني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 10 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© AP Photo / Yousef Allan
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أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، على استمرار مسؤولية المملكة في حماية المقدسات الدينية في مدينة القدس.
جاء هذا خلال لقاء عاهل الأردن برؤساء الكنائس في القدس والأردن، وشخصيات مسيحية، وممثلي أوقاف القدس في قصر الحسينية بعمان، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وأوضح العاهل الأردني أن استمرار بلاده في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس يأتي من منطلق الوصاية الهاشمية.
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في غزة، قطاع غزة فلسطين 7 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
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في المقابل، عبر رؤساء الكنائس وممثلي الأوقاف عن تقديرهم للملك لدفاعه عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
كما أعربوا عن شكرهم لتبرعه لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة، وترميم قبر السيد المسيحِ وكنيسة القيامة وكنيسة الصعود.
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