تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211221/ملك-الأردن-مستمرون-في-حماية-المقدسات-الدينية-بالقدس-1054428447.html
ملك الأردن: مستمرون في حماية المقدسات الدينية بالقدس
ملك الأردن: مستمرون في حماية المقدسات الدينية بالقدس
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، على استمرار مسؤولية المملكة في حماية المقدسات الدينية في مدينة القدس. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T21:12+0000
2021-12-21T21:12+0000
2021-12-21T21:12+0000
القدس
الأردن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/05/1048577929_0:0:2800:1575_1920x0_80_0_0_ba6cfe7c40b7bfdc92b8d9fdcd1ea29b.jpg
جاء هذا خلال لقاء عاهل الأردن برؤساء الكنائس في القدس والأردن، وشخصيات مسيحية، وممثلي أوقاف القدس في قصر الحسينية بعمان، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).وأوضح العاهل الأردني أن استمرار بلاده في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس يأتي من منطلق الوصاية الهاشمية.في المقابل، عبر رؤساء الكنائس وممثلي الأوقاف عن تقديرهم للملك لدفاعه عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.كما أعربوا عن شكرهم لتبرعه لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة، وترميم قبر السيد المسيحِ وكنيسة القيامة وكنيسة الصعود.
https://arabic.sputniknews.com/20211217/هنية-قرارات-ترامب-بشأن-القدس-تحت-أقدامنا-ونمزقها-بصواريخنا-1054271903.html
القدس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/05/1048577929_163:0:2800:1978_1920x0_80_0_0_bad4a2a5c3afcdc4705cf79e4686c15d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
القدس, الأردن
ملك الأردن: مستمرون في حماية المقدسات الدينية بالقدس
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، على استمرار مسؤولية المملكة في حماية المقدسات الدينية في مدينة القدس.
جاء هذا خلال لقاء عاهل الأردن برؤساء الكنائس في القدس والأردن، وشخصيات مسيحية، وممثلي أوقاف القدس في قصر الحسينية بعمان، بحسب
وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
.
وأوضح العاهل الأردني أن استمرار بلاده في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس يأتي من منطلق الوصاية الهاشمية.
في المقابل، عبر رؤساء الكنائس وممثلي الأوقاف عن تقديرهم للملك لدفاعه عن المقدسات الإسلامية والمسيحية
في القدس
.
كما أعربوا عن شكرهم لتبرعه لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة، وترميم قبر السيد المسيحِ وكنيسة القيامة وكنيسة الصعود.