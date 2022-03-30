https://arabic.sputniknews.com/20220330/أفضل-6-مجموعات-من-الأومليت-لفقدان-الوزن-بشكل-أسرع-1060646844.html

أفضل 6 مجموعات من الأومليت لفقدان الوزن بشكل أسرع

أفضل 6 مجموعات من الأومليت لفقدان الوزن بشكل أسرع

يقول خبراء التغذية أن العجة طريقة رائعة لإدخال بعض البروتين عالي الجودة في وجبة الإفطار. 30.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-30T10:19+0000

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2022-03-30T10:19+0000

العالم

البيض

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وبحسب موقع "eat this"، يعد البيض عبارة عن بروتين كامل، مما يعني أنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي تعد اللبنات الأساسية للبروتين المساعد في بناء وتقوية العضلات وإصلاح الأنسجة والألياف التالفة، في حين يمكن استخدام البيض بطرق لا تقتصر فقط على القلي أو السلق، حيث يمكن أن تكون العجة " الأومليت" طريقة رائعة لجعل نسبة التغذية أكبر وأيضا إضافة نوع من النكهة المحببة للمذاق، في وقت واحد.وتقول اختصاصية التغذية لورين هاريس بينكوس، مؤلفة كتاب الطبخ "The Everything"، إنه إضافة إلى اختلاف أشكالها في الألوان والقوام والنكهات، فإن لتركيبات الأومليت فائدة في فقدان الوزن التي لا تقتصر على المذاق الرائع فحسب، بل على غناها أيضًا بمضادات الأكسدة والألياف.من جهة ثانية، يقول خبراء التغذية يجب الحفاظ على الحد الأدنى من المكونات من العجة، مع المجموعات التي تحتوي على كل من البروتين والألياف، والتي تعتبر الأفضل لفقدان الوزن.ويستعرض المقال ست مجموعات من وجبة "الأومليت" التي تساعد في فقدان الوزن والتي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف، جنبًا إلى جنب مع الدهون الصحية ومضادات الأكسدة:2 بياض بيض + بيضة كاملةتقول اختصاصية التغذية بينكوس، هذا مزيج رائع من عجة البيض لفقدان الوزن لأنه يقلل من السعرات الحرارية ولكنه يحتوي على عناصر غذائية أكثر مما هو موجود في عجة البيض التقليدية، حيث يعزز الكولين، الموجود في صفار البيض، صحة الدماغ.بيض + فلفل أخضر + طماطم + جبنة شيدرتحافظ هذه الوجبة على جعل السعرات الحرارية والدهون المشبعة تحت السيطرة وتزيد من الألياف والفيتامينات والمعادن الأساسية الأخرى في الجسم لتكملة البروتين من البيض.بيض + الهالبينو + طماطموفقا لـ بينكوس، فإن استخدام الهالبينو، وهوفلفل حار من أصل مكسيكي، في طبق عجة مستوحى من المطبخ المكسيكي، بالإضافة إلى البصل وقليلًا من الجبن المكسيكي، سيعمل على زيادة معدل الأيض بشكل طفيف جدًا ولفترة وجيزة بعد تناول الطعام وذلك بسبب وجود الفلفل الحار.وإضافة إلى تلك الأطباق، أشار الموقع إلى أنه يمكن أيضا تحضير طبق يحتوي على البيض والبصل والكراميل، وآخر تشمل مكوناته البيض وسمك السلمون المدخن، وأيضا ذلك الذي يتضمن البيض والسبانخ والطماطم والزيتون.

https://arabic.sputniknews.com/20220330/أطعمة-يجب-تجنبها-عند-الإصابة-بمتحورأوميكرون-1060644392.html

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العالم, البيض