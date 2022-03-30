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https://arabic.sputniknews.com/20220330/أنصار-الله-لم-نتلق-حتى-الآن-أي-بوادر-إيجابية-من-السعودية-بشأن-مبادرة-وقف-إطلاق-النار-1060652122.html
أنصار الله: لم نتلق حتى الآن أي بوادر إيجابية من السعودية بشأن مبادرة وقف إطلاق النار
أنصار الله: لم نتلق حتى الآن أي بوادر إيجابية من السعودية بشأن مبادرة وقف إطلاق النار
قالت جماعة أنصار الله في اليمن، اليوم الأربعاء، إن "مبادرة رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط عادلة ومنصفة وتحقق السلام"، مؤكدا أنها حتى الآن لم تتلق أي... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T12:27+0000
2022-03-30T12:27+0000
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وقال عضو المجلس السياسي لأنصار الله محمد البخيتي، في تصريحات مع قناة الميادين، إن المبادرة السعودية هدفها الالتفاف على مبادرة الرئيس المشاط، مؤكدا أنه "لولا عمليات كسر الحصار اليمنية لما أقدمت السعودية على مبادرة وقف إطلاق النار".وأضف البخيتي أن "العدوان على اليمن جاء بقرار أمريكي واستمراره يمثل مصلحة أمريكية وليس مصلحة سعودية أو إماراتية"، متابعا: "نؤكد للعدو والصديق بأن حصار اليمن هو عمل عسكري واستمراره هو استمرار للعمل العسكري".وأكد أنه "إذا لم يشمل وقف العمليات العسكرية وقفاً للحصار سنعد ذلك استمرارا للعدوان"، مشيرا أن السعوديين يعلمون أن أنصار الله لن يوافقوا على المشاركة على دعوة الحوار في الرياض.وأوضح أنه "لولا عمليات كسر الحصار اليمنية لما أقدمت السعودية على مبادرة وقف إطلاق النار"، مؤكدا أن الجميع أدرك أن قرار ضخ المزيد من النفط في السوق العالمية لم يعد بيد السعودية والإمارات بل بيد اليمن.وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، وقف عملياته العسكرية في الداخل اليمني، تلبية لدعوة من مجلس التعاون الخليجي من أجل إنجاح المشاورات المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض لحل الأزمة اليمنية.وقبل أيام أعلنت "أنصار الله" مبادرة لوقف إطلاق النار من جانب واحد، بعد سلسلة من الهجمات العنيفة المتبادلة بين كل من "أنصار الله" والسعودية.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/أمين-عام-مجلس-التعاون-الخليجي-سبع-سنوات-شداد-من-الحرب-اليمنية-لم-يتحقق-فيها-الأمن-والاستقرار-1060644980.html
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أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم, أنصار الله

أنصار الله: لم نتلق حتى الآن أي بوادر إيجابية من السعودية بشأن مبادرة وقف إطلاق النار

12:27 GMT 30.03.2022
© REUTERS / KHALED ABDULLAHقوات جماعة "أنصار الله"، الحوثيون، اليمن، فبراير 2021
قوات جماعة أنصار الله، الحوثيون، اليمن، فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© REUTERS / KHALED ABDULLAH
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قالت جماعة أنصار الله في اليمن، اليوم الأربعاء، إن "مبادرة رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط عادلة ومنصفة وتحقق السلام"، مؤكدا أنها حتى الآن لم تتلق أي بوادر إيجابية من السعودية.
وقال عضو المجلس السياسي لأنصار الله محمد البخيتي، في تصريحات مع قناة الميادين، إن المبادرة السعودية هدفها الالتفاف على مبادرة الرئيس المشاط، مؤكدا أنه "لولا عمليات كسر الحصار اليمنية لما أقدمت السعودية على مبادرة وقف إطلاق النار".
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
أمين عام مجلس التعاون الخليجي: سبع سنوات شداد من الحرب اليمنية لم يتحقق فيها الأمن والاستقرار
09:23 GMT
وأضف البخيتي أن "العدوان على اليمن جاء بقرار أمريكي واستمراره يمثل مصلحة أمريكية وليس مصلحة سعودية أو إماراتية"، متابعا: "نؤكد للعدو والصديق بأن حصار اليمن هو عمل عسكري واستمراره هو استمرار للعمل العسكري".
وأكد أنه "إذا لم يشمل وقف العمليات العسكرية وقفاً للحصار سنعد ذلك استمرارا للعدوان"، مشيرا أن السعوديين يعلمون أن أنصار الله لن يوافقوا على المشاركة على دعوة الحوار في الرياض.
وأوضح أنه "لولا عمليات كسر الحصار اليمنية لما أقدمت السعودية على مبادرة وقف إطلاق النار"، مؤكدا أن الجميع أدرك أن قرار ضخ المزيد من النفط في السوق العالمية لم يعد بيد السعودية والإمارات بل بيد اليمن.
وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، وقف عملياته العسكرية في الداخل اليمني، تلبية لدعوة من مجلس التعاون الخليجي من أجل إنجاح المشاورات المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض لحل الأزمة اليمنية.
وقبل أيام أعلنت "أنصار الله" مبادرة لوقف إطلاق النار من جانب واحد، بعد سلسلة من الهجمات العنيفة المتبادلة بين كل من "أنصار الله" والسعودية.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
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