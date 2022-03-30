https://arabic.sputniknews.com/20220330/إعلام-اتحاد-الكرة-المصري-يستقر-على-استمرار-كيروش-مديرا-فنيا-للمنتخب-1060653417.html
إعلام: اتحاد الكرة المصري يستقر على استمرار كيروش مديرا فنيا للمنتخب
إعلام: اتحاد الكرة المصري يستقر على استمرار كيروش مديرا فنيا للمنتخب
أفادت وسائل إعلام مصرية بأن اتحاد كرة القدم استقر على تجديد التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب، رغم فشل المنتخب في الوصول إلى مونديال 2022. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T12:47+0000
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ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مصادر داخل اتحاد كرة القدم، تأكيدهم أن الاتحاد برئاسة جمال علام استقر على تجديد التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب، حتى يتولى المهمة الفنية لفترة جديدة، بعد انتهاء عقده مع الفراعنة بعدم التاهل إلى مونديال قطر.ولفتت الصحيفة إلى أن أعضاء الاتحاد "التمسوا العذر للمدرب البرتغالي حتى وإن خسر بطولة الأمم الإفريقية والتأهل لكأس العالم بسبب ركلات الترجيح ولكنه قاد المنتخب لتحقيق نتائج قوية ومباريات متميزة".وخطف منتخب السنغال بطل إفريقيا بطاقة تأهله لنهائيات كأس العالم قطر 2022، أمس الثلاثاء، بعد أن فاز على نظيره المصري بركلات الترجيح.ونجح المنتخب السنغالي في إحراز هدفه الأول في المباراة عن طريق بولاي ديا بعد مرور 3 دقائق فقط من انطلاقها.وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز منتخب السنغال بهدف نظيف وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب بالعاصمة المصرية القاهرة.ولعب الفريقان شوطين إضافيين انتهيا بنفس النتيجة، قبل أن يلجأ المنتخبان إلى ركلات ترجيح لحسم المتأهل لكأس العالم، ليحقق منتخب السنغال الفوز 3 - 1.وأهدر محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد ثلاث ركلات ترجيح بينما سجل الركلة الوحيدة لمصر عمرو السولية.وأحرز للسنغال إسماعيلا سار وبامبا ديانج وساديو ماني وأهدر كاليدو كوليبالي وساليو سيس.
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إعلام: اتحاد الكرة المصري يستقر على استمرار كيروش مديرا فنيا للمنتخب
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أفادت وسائل إعلام مصرية بأن اتحاد كرة القدم استقر على تجديد التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب، رغم فشل المنتخب في الوصول إلى مونديال 2022.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم
" عن مصادر داخل اتحاد كرة القدم، تأكيدهم أن الاتحاد برئاسة جمال علام استقر على تجديد التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب، حتى يتولى المهمة الفنية لفترة جديدة، بعد انتهاء عقده مع الفراعنة بعدم التاهل إلى مونديال قطر.
وأشارت الصحيفة إلى أن "الأغلبية من أعضاء مجلس الإدارة تؤيد استمرار كيروش بالرغم من عدم تحقيق الهدف الذي تم التعاقد معه من أجله".
ولفتت الصحيفة إلى أن أعضاء الاتحاد "التمسوا العذر للمدرب البرتغالي حتى وإن خسر بطولة الأمم الإفريقية والتأهل لكأس العالم بسبب ركلات الترجيح ولكنه قاد المنتخب لتحقيق نتائج قوية ومباريات متميزة".
وخطف منتخب السنغال بطل إفريقيا بطاقة تأهله لنهائيات كأس العالم قطر 2022، أمس الثلاثاء، بعد أن فاز على نظيره المصري بركلات الترجيح.
ونجح المنتخب السنغالي
في إحراز هدفه الأول في المباراة عن طريق بولاي ديا بعد مرور 3 دقائق فقط من انطلاقها.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز منتخب السنغال بهدف نظيف وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب بالعاصمة المصرية القاهرة.
ولعب الفريقان شوطين إضافيين انتهيا بنفس النتيجة، قبل أن يلجأ المنتخبان إلى ركلات ترجيح لحسم المتأهل لكأس العالم، ليحقق منتخب السنغال الفوز 3 - 1.
وأهدر محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد ثلاث ركلات ترجيح بينما سجل الركلة الوحيدة لمصر عمرو السولية.
وأحرز للسنغال إسماعيلا سار وبامبا ديانج وساديو ماني وأهدر كاليدو كوليبالي وساليو سيس.