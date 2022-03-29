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https://arabic.sputniknews.com/20220329/مصر-تشكو-السنغال-لدى-كاف-وفيفا-بعد-الاعتداء-على-بعثة-المنتخب-صور-1060626998.html
مصر تشكو السنغال لدى "كاف" و"فيفا" بعد الاعتداء على بعثة المنتخب... صور
مصر تشكو السنغال لدى "كاف" و"فيفا" بعد الاعتداء على بعثة المنتخب... صور
تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم رسميا بشكوى ضد نظيره السنغالي، لدى مراقب المباراة ومسئول الأمن والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T19:37+0000
2022-03-29T19:37+0000
رياضة
منتخب مصر الوطني
بطولة كأس العالم 2022
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وحسب بيان الاتحاد المصري، جاء ذلك قبل انطلاق مباراة الفريقين التي تأتي في إياب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.وأوضح البيان أن الشكوى جاءت لما تعرض له المنتخب المصري من عنصرية بعد ظهور لافتات مسيئة في مدرجات ملعب المباراة للاعبين وتحديدًا محمد صلاح قائد الفريق.وقامت الجماهير بإرهاب اللاعبين من خلال القاء الزجاجات والحجارة عليهم أثناء عملية الإحماء، بحسب البيان.كما أشار البيان إلى تعرض حافلات البعثة المصرية للاعتداء، ما تسبب في تهشم زجاجها وتعرض البعض لإصابات وجروح، وهو ما تم توثيقه بصور وفيديوهات تم إرفاقها مع الشكوى.
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رياضة, منتخب مصر الوطني, بطولة كأس العالم 2022

مصر تشكو السنغال لدى "كاف" و"فيفا" بعد الاعتداء على بعثة المنتخب... صور

19:37 GMT 29.03.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIاللاعب المصري، محمد صلاح، في مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية، الكاميرون، 6 فبراير/ شباط 2022
اللاعب المصري، محمد صلاح، في مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية، الكاميرون، 6 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم رسميا بشكوى ضد نظيره السنغالي، لدى مراقب المباراة ومسئول الأمن والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وحسب بيان الاتحاد المصري، جاء ذلك قبل انطلاق مباراة الفريقين التي تأتي في إياب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
وأوضح البيان أن الشكوى جاءت لما تعرض له المنتخب المصري من عنصرية بعد ظهور لافتات مسيئة في مدرجات ملعب المباراة للاعبين وتحديدًا محمد صلاح قائد الفريق.
وقامت الجماهير بإرهاب اللاعبين من خلال القاء الزجاجات والحجارة عليهم أثناء عملية الإحماء، بحسب البيان.
كما أشار البيان إلى تعرض حافلات البعثة المصرية للاعتداء، ما تسبب في تهشم زجاجها وتعرض البعض لإصابات وجروح، وهو ما تم توثيقه بصور وفيديوهات تم إرفاقها مع الشكوى.
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