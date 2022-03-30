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https://arabic.sputniknews.com/20220330/الخارجية-الروسية-لافروف-ونظيره-الصيني-يؤكدان-خلال-المحادثات-النتائج-غير-البناءة-للعقوبات-ضد-موسكو-1060634433.html
الخارجية الروسية: لافروف ونظيره الصيني يؤكدان خلال المحادثات النتائج غير البناءة للعقوبات ضد موسكو
الخارجية الروسية: لافروف ونظيره الصيني يؤكدان خلال المحادثات النتائج غير البناءة للعقوبات ضد موسكو
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزيري الخارجية الروسي والصيني سيرغي لافروف ووانغ يي أشارا خلال محادثات تونغتسي إلى عدم جدوى العقوبات الأحادية غير القانونية... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T07:12+0000
2022-03-30T07:19+0000
روسيا
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وقالت الخارجية في بيانها: "أشار الطرفان إلى النتائج غير البناءة للعقوبات الأحادية غير القانونية التي تفرضها الولايات المتحدة وتوابعها على روسيا".وأضافت الخارجية أن الوزيرين ناقشا أيضا الوضع في شبه الجزيرة الكورية.أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن المحادثات بين وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني بدأت في مدينة تونشي الصينية.وكتبت زاخاروفا على صفحتها على منصة "تلغرام": "بدأت المفاوضات بين سيرغي لافروف ووانغ يي في الصين".وكان لافروف قد وصل إلى مدينة تونشي الصينية، حيث سيعقد اجتماع لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان وسيخصص اليوم للاجتماعات الثنائية.
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الخارجية الروسية: لافروف ونظيره الصيني يؤكدان خلال المحادثات النتائج غير البناءة للعقوبات ضد موسكو

07:12 GMT 30.03.2022 (تم التحديث: 07:19 GMT 30.03.2022)
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزيري الخارجية الروسي والصيني سيرغي لافروف ووانغ يي أشارا خلال محادثات تونغتسي إلى عدم جدوى العقوبات الأحادية غير القانونية التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها على روسيا.
وقالت الخارجية في بيانها: "أشار الطرفان إلى النتائج غير البناءة للعقوبات الأحادية غير القانونية التي تفرضها الولايات المتحدة وتوابعها على روسيا".

وأضافت الخارجية أن الوزيرين ناقشا أيضا الوضع في شبه الجزيرة الكورية.
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن المحادثات بين وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني بدأت في مدينة تونشي الصينية.
وكتبت زاخاروفا على صفحتها على منصة "تلغرام": "بدأت المفاوضات بين سيرغي لافروف ووانغ يي في الصين".
وكان لافروف قد وصل إلى مدينة تونشي الصينية، حيث سيعقد اجتماع لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان وسيخصص اليوم للاجتماعات الثنائية.
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