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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220330/الدفاع-الروسية-النازيون-الجدد-يحتجزون-سكان-خاركوف-كرهائن-ويستخدمونهم-كدروع-بشرية-1060670136.html
الدفاع الروسية: النازيون الجدد يحتجزون سكان خاركوف كرهائن ويستخدمونهم كدروع بشرية
الدفاع الروسية: النازيون الجدد يحتجزون سكان خاركوف كرهائن ويستخدمونهم كدروع بشرية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الوضع الإنساني في عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة كييف يتدهور بسرعة، الوضع الأكثر خطورة في مدينة خاركوف. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T19:00+0000
2022-03-30T19:14+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "سكان مدينة خاركوف محاصرون من قبل النازيين الجدد، وهم محتجزون كرهائن من قبل المسلحين كدروع بشرية".وتابع البيان: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، ودون مشاركة سلطات كييف، تم إجلاء 20495 شخصًا إلى روسيا من المناطق الخطرة في أوكرانيا، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، من بينهم 3384 طفلاً".وأضاف: "وإجمالاً منذ بدء العملية الخاصة، تم إجلاء 509425 شخصًا، من بينهم 104807 أطفال".وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو قبلت فتح ممر إنساني بعد تلقيها من السلطات الأوكرانية بيانًا رسميًا مكتوبًا يتعهد بوقف إطلاق النار الفعلي، بما في ذلك استخدام الطائرات بدون طيار.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/تغطية-مباشرة-اليوم-الـ35-للعملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1060632854.html
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الدفاع الروسية: النازيون الجدد يحتجزون سكان خاركوف كرهائن ويستخدمونهم كدروع بشرية

19:00 GMT 30.03.2022 (تم التحديث: 19:14 GMT 30.03.2022)
© Sputnik . Valeriy Belousovوزارة الدفاع الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الدفاع الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© Sputnik . Valeriy Belousov
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الوضع الإنساني في عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة كييف يتدهور بسرعة، الوضع الأكثر خطورة في مدينة خاركوف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "سكان مدينة خاركوف محاصرون من قبل النازيين الجدد، وهم محتجزون كرهائن من قبل المسلحين كدروع بشرية".
وتابع البيان: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، ودون مشاركة سلطات كييف، تم إجلاء 20495 شخصًا إلى روسيا من المناطق الخطرة في أوكرانيا، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، من بينهم 3384 طفلاً".
وأضاف: "وإجمالاً منذ بدء العملية الخاصة، تم إجلاء 509425 شخصًا، من بينهم 104807 أطفال".
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو قبلت فتح ممر إنساني بعد تلقيها من السلطات الأوكرانية بيانًا رسميًا مكتوبًا يتعهد بوقف إطلاق النار الفعلي، بما في ذلك استخدام الطائرات بدون طيار.
الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في أرميانسك 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
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