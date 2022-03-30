https://arabic.sputniknews.com/20220330/السيسي-وزيلينسكي-يبحثان-مستجدات-الأزمة-الأوكرانية-1060670939.html
السيسي وزيلينسكي يبحثان مستجدات الأزمة الأوكرانية
السيسي وزيلينسكي يبحثان مستجدات الأزمة الأوكرانية
بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، في اتصال هاتفي مساء اليوم الأربعاء، مستجدات الأزمة الأوكرانية. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T19:29+0000
2022-03-30T19:29+0000
2022-03-30T19:29+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقالت الرئاسة المصرية في بيان للمتحدث الرسمي باسمها نشره على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، إن زيلينسكي هو من بادر بالاتصال.وتناول الاتصال "التباحث بشأن مستجدات الأزمة الأوكرانية، حيث استعرض الرئيس الأوكراني آخر التطورات في هذا الاطار خاصة ما يتعلق بمسار المفاوضات".من جانبه، أكد السيسي على "أهمية تناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع، فضلاً عن اهتمام مصر ببذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي"، وفق نص البيان.واستضافت إسطنبول التركية، يوم أمس الثلاثاء، مفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.وعُقدت قبل ذلك، عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين، على أراضي جمهورية بيلاروس، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية ونزع سلاح كييف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار أوكرانيا, روسيا
السيسي وزيلينسكي يبحثان مستجدات الأزمة الأوكرانية
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بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، في اتصال هاتفي مساء اليوم الأربعاء، مستجدات الأزمة الأوكرانية.
وقالت الرئاسة المصرية في بيان للمتحدث الرسمي باسمها نشره على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، إن زيلينسكي هو من بادر بالاتصال.
وتناول الاتصال "التباحث بشأن مستجدات الأزمة الأوكرانية، حيث استعرض الرئيس الأوكراني آخر التطورات في هذا الاطار خاصة ما يتعلق بمسار المفاوضات".
من جانبه، أكد السيسي
على "أهمية تناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع، فضلاً عن اهتمام مصر ببذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي"، وفق نص البيان.
واستضافت إسطنبول التركية، يوم أمس الثلاثاء، مفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا
، لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.
وعُقدت قبل ذلك، عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين، على أراضي جمهورية بيلاروس، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.
ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية ونزع سلاح كييف.