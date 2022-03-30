https://arabic.sputniknews.com/20220330/السيسي-وزيلينسكي-يبحثان-مستجدات-الأزمة-الأوكرانية-1060670939.html

السيسي وزيلينسكي يبحثان مستجدات الأزمة الأوكرانية

السيسي وزيلينسكي يبحثان مستجدات الأزمة الأوكرانية

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، في اتصال هاتفي مساء اليوم الأربعاء، مستجدات الأزمة الأوكرانية. 30.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-30T19:29+0000

2022-03-30T19:29+0000

2022-03-30T19:29+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أخبار أوكرانيا

روسيا

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وقالت الرئاسة المصرية في بيان للمتحدث الرسمي باسمها نشره على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، إن زيلينسكي هو من بادر بالاتصال.وتناول الاتصال "التباحث بشأن مستجدات الأزمة الأوكرانية، حيث استعرض الرئيس الأوكراني آخر التطورات في هذا الاطار خاصة ما يتعلق بمسار المفاوضات".من جانبه، أكد السيسي على "أهمية تناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع، فضلاً عن اهتمام مصر ببذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي"، وفق نص البيان.واستضافت إسطنبول التركية، يوم أمس الثلاثاء، مفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.وعُقدت قبل ذلك، عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين، على أراضي جمهورية بيلاروس، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية ونزع سلاح كييف.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار أوكرانيا, روسيا