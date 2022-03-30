https://arabic.sputniknews.com/20220330/الكرملين-روسيا-لن-تطلب-انتقالا-فوريا-لمدفوعات-الغاز-إلى-الروبل-1060649210.html

الكرملين: روسيا لن تطلب انتقالا فوريا لمدفوعات الغاز إلى الروبل

الكرملين: روسيا لن تطلب انتقالا فوريا لمدفوعات الغاز إلى الروبل

قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن روسيا لن تطلب على الفور من الدول دفع ثمن الصادرات الروسية من الغاز بالروبل ووعد بتحول تدريجي وقال إن روسيا يجب أن تعمل على... 30.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-30T11:28+0000

2022-03-30T11:28+0000

2022-03-30T11:28+0000

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وكان فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، قد حذر الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اليوم، من أنه إذا كان يريد الغاز الروسي فعليه دفع ثمنه بالروبل وحذر من أن صادرات النفط والحبوب والمعادن والأسمدة والفحم والأخشاب قد تسعر كذلك بالعملة المحلية الروبل، بحسب "رويترز". ومن المقرر أن تقدم الحكومة والبنك المركزي وشركة الطاقة "غازبروم"، مقترحات للتبديل بحلول يوم الخميس. وردا على سؤال عما إذا كان ينبغي أن تكون المدفوعات بالروبل ابتداء من يوم الخميس، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "لا على الإطلاق". وأضاف: "كما ناقشنا من قبل، المدفوعات والتسليم عملية تستغرق وقتًا طويلاً ... هذا لا يعني أنه يجب دفع رسوم التوصيل في الغد (بالروبل). من وجهة نظر تكنولوجية، هذه عملية طويلة الأمد".وردا على قرارات الدول الغربية بتجميد أصول روسي، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن الأربعاء 23 مارس/آذار، عن تحويل المدفوعات مقابل الغاز إلى الروبل الروسي، مؤكدا أن "روسيا ستواصل توريد الغاز كما جاء في العقود المبرمة سابقا من حيث الكمية والسعر لأن روسيا يهمها الحفاظ على سمعتها"، فيما رفضت الدول الأوروبية التي تدفع ثمن الغاز الروسي باليورو هذا القرار، مشيرة إلى أن روسيا لا يحق لها إعادة سحب العقود.وتعليقًا على خطة الدفع بالروبل الروسي، قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الروسي أناتولي أكساكوف، هذا الأسبوع: "أعتقد أنه لا يتعين علينا تغيير القانون، كل هذا منصوص عليه هناك"، وأشار إلى أنه "سيتم تبادل العملة الأجنبية بسعر السوق الذي سيتم تحديده في بورصة موسكو، وبذلك يمكنهم شراء الروبل في أي مكان".

https://arabic.sputniknews.com/20220323/بوتين-يعلن-تحويل-المدفوعات-مقابل-الغاز-إلى-الروبل-الروسي-1060347781.html

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العالم, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, روبل