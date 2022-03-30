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https://arabic.sputniknews.com/20220330/بولندا-تعلن-تخليها-عن-استيراد-الفحم-والغاز-والنفط-من-روسيا-بنهاية-هذا-العام-1060646694.html
بولندا تعلن تخليها عن استيراد الفحم والغاز والنفط من روسيا بنهاية هذا العام
بولندا تعلن تخليها عن استيراد الفحم والغاز والنفط من روسيا بنهاية هذا العام
أعلن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستتوقف تماما عن استيراد منتجات الطاقة الروسية (الفحم، الغاز والنفط)، قبل نهاية هذا... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T10:16+0000
2022-03-30T10:16+0000
العالم
بولندا
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وارسو - سبوتنيك. وقال مورافيتسكي للصحفيين، مجيبا على سؤال حول توقيت وقف استيراد منتجات الطاقة الروسية، "الغاز، بنهاية هذا العام. النفط، بنهاية هذا العام .. الفحم بمجرد إقرار القانون، ربما في نيسان/أبريل".ودعا رئيس الوزراء البولندي جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تحذو حذو بولندا؛ وقال "نقدم اليوم الخطة الأكثر جذرية للابتعاد عن الهيدروكربونات، والغاز الروسي، والنفط الروسي، والفحم الروسي. ندعو الجميع في أوروبا إلى اتباع خطواتنا".وأوضح أنه، من أجل وقف استيراد الفحم الروسي، يتعين على برلمان البلاد تبني مشروع قانون ذي صلة.وفي حال لم يتم العمل البرلماني بالسرعة الكافية، يتوقع مورافيتسكي، التخلص من واردات الفحم من روسيا، في أيار/مايو القادم.وفي وقت سابق، أكد نائب رئيس وزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن مجرد مناقشة أوروبا مسألة رفض النفط الروسي، فإن السوق سوف يتفاعل على الفور؛ مشيرا إلى أنه، بدون النفط والغاز الروسيين، سينهار العالم، وستكون الأسعار غير متوقعة.وتأتي هذه التطورات في سياق سلسة العقوبات الغربية العنيفة على روسيا، على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بحماية سكان دونباس من بطش القوات الأوكرانية، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، ووقف عمليات ضخ السلاح الغربي فيه.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/موسكو-بولندا-لم-تتخل-عن-فكرة-إرسال-قوات-حفظ-سلام-تابعة-للناتو-إلى-أوكرانيا-1060505560.html
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العالم, بولندا

بولندا تعلن تخليها عن استيراد الفحم والغاز والنفط من روسيا بنهاية هذا العام

10:16 GMT 30.03.2022
© Sputnik . Egor Eryomovمحطة نقل الغاز الروسي
محطة نقل الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© Sputnik . Egor Eryomov
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أعلن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستتوقف تماما عن استيراد منتجات الطاقة الروسية (الفحم، الغاز والنفط)، قبل نهاية هذا العام.
وارسو - سبوتنيك. وقال مورافيتسكي للصحفيين، مجيبا على سؤال حول توقيت وقف استيراد منتجات الطاقة الروسية، "الغاز، بنهاية هذا العام. النفط، بنهاية هذا العام .. الفحم بمجرد إقرار القانون، ربما في نيسان/أبريل".

ودعا رئيس الوزراء البولندي جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تحذو حذو بولندا؛ وقال "نقدم اليوم الخطة الأكثر جذرية للابتعاد عن الهيدروكربونات، والغاز الروسي، والنفط الروسي، والفحم الروسي. ندعو الجميع في أوروبا إلى اتباع خطواتنا".

وأوضح أنه، من أجل وقف استيراد الفحم الروسي، يتعين على برلمان البلاد تبني مشروع قانون ذي صلة.
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
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وفي حال لم يتم العمل البرلماني بالسرعة الكافية، يتوقع مورافيتسكي، التخلص من واردات الفحم من روسيا، في أيار/مايو القادم.

وفي وقت سابق، أكد نائب رئيس وزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن مجرد مناقشة أوروبا مسألة رفض النفط الروسي، فإن السوق سوف يتفاعل على الفور؛ مشيرا إلى أنه، بدون النفط والغاز الروسيين، سينهار العالم، وستكون الأسعار غير متوقعة.

وتأتي هذه التطورات في سياق سلسة العقوبات الغربية العنيفة على روسيا، على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بحماية سكان دونباس من بطش القوات الأوكرانية، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، ووقف عمليات ضخ السلاح الغربي فيه.
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