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قطر تكشف عن الكرة الرسمية لكأس العالم لكرة القدم 2022... صور
قطر تكشف عن الكرة الرسمية لكأس العالم لكرة القدم 2022... صور
كشفت دولة قطر عن الكرة الرسمية التي تم اعتمادها لنهائيات كأس العالم 2022 التي ستقام في البلاد. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T13:40+0000
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مجتمع
رياضة
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وتحمل الكرة الجديدة اللون الأبيض بالإضافة إلى اللونين الأزرق السماوي والأحمر الناري.ستبدأ بطولة العالم هذا العام في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني وتنتهي في 18 ديسمبر/ كانون الأول، وتأهل إلى البطولة من المنتخبات العربية حتى الآن السعودية وتونس والمغرب وقطر.
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مجتمع, رياضة

قطر تكشف عن الكرة الرسمية لكأس العالم لكرة القدم 2022... صور

13:40 GMT 30.03.2022
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacyكأس العالم بكرة القدم
كأس العالم بكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
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كشفت دولة قطر عن الكرة الرسمية التي تم اعتمادها لنهائيات كأس العالم 2022 التي ستقام في البلاد.
وتحمل الكرة الجديدة اللون الأبيض بالإضافة إلى اللونين الأزرق السماوي والأحمر الناري.
ستبدأ بطولة العالم هذا العام في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني وتنتهي في 18 ديسمبر/ كانون الأول، وتأهل إلى البطولة من المنتخبات العربية حتى الآن السعودية وتونس والمغرب وقطر.
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