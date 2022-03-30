https://arabic.sputniknews.com/20220330/قطر-تكشف-عن-الكرة-الرسمية-لكأس-العالم-لكرة-القدم-2022-صور-1060656340.html
قطر تكشف عن الكرة الرسمية لكأس العالم لكرة القدم 2022... صور
قطر تكشف عن الكرة الرسمية لكأس العالم لكرة القدم 2022... صور
كشفت دولة قطر عن الكرة الرسمية التي تم اعتمادها لنهائيات كأس العالم 2022 التي ستقام في البلاد. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T13:40+0000
2022-03-30T13:40+0000
2022-03-30T13:40+0000
مجتمع
رياضة
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وتحمل الكرة الجديدة اللون الأبيض بالإضافة إلى اللونين الأزرق السماوي والأحمر الناري.ستبدأ بطولة العالم هذا العام في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني وتنتهي في 18 ديسمبر/ كانون الأول، وتأهل إلى البطولة من المنتخبات العربية حتى الآن السعودية وتونس والمغرب وقطر.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, رياضة
قطر تكشف عن الكرة الرسمية لكأس العالم لكرة القدم 2022... صور
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كشفت دولة قطر عن الكرة الرسمية التي تم اعتمادها لنهائيات كأس العالم 2022 التي ستقام في البلاد.
وتحمل الكرة الجديدة اللون الأبيض بالإضافة إلى اللونين الأزرق السماوي والأحمر الناري.
ستبدأ بطولة العالم هذا العام في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني وتنتهي في 18 ديسمبر/ كانون الأول، وتأهل إلى البطولة من المنتخبات العربية حتى الآن السعودية وتونس والمغرب وقطر.