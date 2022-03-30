https://arabic.sputniknews.com/20220330/كوريا-الجنوبية-تعلن-إطلاق-صاروخ-فضائي-يعمل-بالوقود-الصلب-1060650676.html
كوريا الجنوبية تعلن إطلاق صاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب
كوريا الجنوبية تعلن إطلاق صاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب
أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، نجاح إطلاق صاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T11:49+0000
2022-03-30T11:49+0000
2022-03-30T11:49+0000
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وقالت وكالة يونهاب اليوم الأربعاء، إن اختبار الصاروخ الكوري الجنوبي جاء بعد إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قبل كوريا الشمالية الأسبوع الماضي.وأطلقت الصاروخ وكالة تطوير الدفاع التي تديرها الدولة، في موقع اختبار في "تيه أن"، على بعد 150 كيلومترا جنوب غرب العاصمة سيئول، لتأكيد قدرات مركبة الإطلاق الفضائية المحلية.حضر عملية الإطلاق وزير الدفاع الكوري الجنوبي، سوه أوك، وكبار المسؤولين العسكريين في البلاد، فيما وصفت وزارة الدفاع هذا الحدث بأنه يمثل "علامة فارقة مهمة" في تعزيز قدرات الاستطلاع والمراقبة الفضائية المستقلة لكوريا الجنوبية.وأضافت الوزارة: "الاختبار جاء في منعطف خطير للغاية انتهكت فيه كوريا الشمالية مؤخرا وقفها الاختياري وأطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات".وأشارت الوزارة إلى أهمية الفضاء باعتباره مجالا أساسيا يؤثر بشكل كبير على الأمن القومي، مؤكدة أن كوريا الجنوبية ستعزز قدرات الدفاع الفضائي على أساس التعاون بين الخدمات في وقت مبكر.واختبرت كوريا الشمالية بنجاح صاروخ "هواسونغ -17" الباليستي الثقيل لأول مرة، يوم الجمعة الماضي، وبحسب وزارة الدفاع اليابانية، فإن الصاروخ المطلق قادر على الوصول إلى أي نقطة في الولايات المتحدة.وقال الوزير الياباني: "تظهر الحسابات أن المدى يمكن أن يكون أكثر من 15000 كيلومتر، حسب وزن الرأس الحربي. وبالتالي، فإن كامل أراضي الولايات المتحدة، بما في ذلك الساحل الشرقي، تقع ضمن نصف القطر".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
كوريا الجنوبية تعلن إطلاق صاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب
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أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، نجاح إطلاق صاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب.
وقالت وكالة يونهاب
اليوم الأربعاء، إن اختبار الصاروخ الكوري الجنوبي جاء بعد إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قبل كوريا الشمالية الأسبوع الماضي.
وأطلقت الصاروخ وكالة تطوير الدفاع التي تديرها الدولة، في موقع اختبار في "تيه أن"، على بعد 150 كيلومترا جنوب غرب العاصمة سيئول، لتأكيد قدرات مركبة الإطلاق الفضائية المحلية.
حضر عملية الإطلاق وزير الدفاع الكوري الجنوبي، سوه أوك، وكبار المسؤولين العسكريين في البلاد، فيما وصفت وزارة الدفاع هذا الحدث بأنه يمثل "علامة فارقة مهمة" في تعزيز قدرات الاستطلاع والمراقبة الفضائية المستقلة لكوريا الجنوبية.
وأضافت الوزارة: "الاختبار جاء في منعطف خطير للغاية انتهكت فيه كوريا الشمالية مؤخرا وقفها الاختياري وأطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات".
وأشارت الوزارة إلى أهمية الفضاء باعتباره مجالا أساسيا يؤثر بشكل كبير على الأمن القومي، مؤكدة أن كوريا الجنوبية ستعزز قدرات الدفاع الفضائي على أساس التعاون بين الخدمات في وقت مبكر.
واختبرت كوريا الشمالية بنجاح صاروخ "هواسونغ -17" الباليستي
الثقيل لأول مرة، يوم الجمعة الماضي، وبحسب وزارة الدفاع اليابانية، فإن الصاروخ المطلق قادر على الوصول إلى أي نقطة في الولايات المتحدة.
وقال الوزير الياباني: "تظهر الحسابات أن المدى يمكن أن يكون أكثر من 15000 كيلومتر، حسب وزن الرأس الحربي. وبالتالي، فإن كامل أراضي الولايات المتحدة، بما في ذلك الساحل الشرقي، تقع ضمن نصف القطر".