https://arabic.sputniknews.com/20220330/لافروف-سنتخذ-خطوات-عملية-في-العلاقات-مع-إيران-تسمح-لنا-بتجاوز-العقوبات-الغربية-غير-القانونية--1060649110.html
لافروف: سنتخذ خطوات عملية في العلاقات مع إيران تسمح لنا بتجاوز العقوبات الغربية غير القانونية
لافروف: سنتخذ خطوات عملية في العلاقات مع إيران تسمح لنا بتجاوز العقوبات الغربية غير القانونية
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن روسيا ستتخذ خطوات عملية في العلاقات مع إيران تسمح لها بتجاوز العقوبات الغربية غير القانونية. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T11:22+0000
2022-03-30T11:22+0000
2022-03-30T11:22+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
اقتصاد
روسيا
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قال وزير الخارجية الروسي في لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في الصين، إن موسكو تعتزم زيادة الشراكة مع طهران في جميع المجالات.وقال لافروف: "نحن مهتمون ببناء شراكة مع إيران ومع أصدقائنا وجيراننا في جميع المجالات، في الشؤون الثنائية، وفي بحر قزوين، وفي القضايا الإقليمية الأخرى".يعقد الاجتماع على هامش المؤتمر الثالث لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان في مدينة تونشي الصينية.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/لافروف-يناقش-مع-نظيره-الباكستاني-إنشاء-خط-أنابيب-الغاز-التيار-الباكستاني-1060647324.html
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اقتصاد, روسيا
لافروف: سنتخذ خطوات عملية في العلاقات مع إيران تسمح لنا بتجاوز العقوبات الغربية غير القانونية
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن روسيا ستتخذ خطوات عملية في العلاقات مع إيران تسمح لها بتجاوز العقوبات الغربية غير القانونية.
قال وزير الخارجية الروسي في لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في الصين، إن موسكو تعتزم زيادة الشراكة مع طهران في جميع المجالات.
وقال لافروف: "نحن مهتمون ببناء شراكة مع إيران ومع أصدقائنا وجيراننا في جميع المجالات، في الشؤون الثنائية، وفي بحر قزوين، وفي القضايا الإقليمية الأخرى".
يعقد الاجتماع على هامش المؤتمر الثالث لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان في مدينة تونشي الصينية.