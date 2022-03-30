عربي
Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/لافروف-سنتخذ-خطوات-عملية-في-العلاقات-مع-إيران-تسمح-لنا-بتجاوز-العقوبات-الغربية-غير-القانونية--1060649110.html
لافروف: سنتخذ خطوات عملية في العلاقات مع إيران تسمح لنا بتجاوز العقوبات الغربية غير القانونية
لافروف: سنتخذ خطوات عملية في العلاقات مع إيران تسمح لنا بتجاوز العقوبات الغربية غير القانونية
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن روسيا ستتخذ خطوات عملية في العلاقات مع إيران تسمح لها بتجاوز العقوبات الغربية غير القانونية. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T11:22+0000
2022-03-30T11:22+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
اقتصاد
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1059971944_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_1c91d38671f371bf24832abbc7fc45f4.jpg
قال وزير الخارجية الروسي في لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في الصين، إن موسكو تعتزم زيادة الشراكة مع طهران في جميع المجالات.وقال لافروف: "نحن مهتمون ببناء شراكة مع إيران ومع أصدقائنا وجيراننا في جميع المجالات، في الشؤون الثنائية، وفي بحر قزوين، وفي القضايا الإقليمية الأخرى".يعقد الاجتماع على هامش المؤتمر الثالث لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان في مدينة تونشي الصينية.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/لافروف-يناقش-مع-نظيره-الباكستاني-إنشاء-خط-أنابيب-الغاز-التيار-الباكستاني-1060647324.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1059971944_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_7755b149d5e1085ba75ed3ac5cb1f8f8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, روسيا

لافروف: سنتخذ خطوات عملية في العلاقات مع إيران تسمح لنا بتجاوز العقوبات الغربية غير القانونية

11:22 GMT 30.03.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© Sputnik . POOL
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن روسيا ستتخذ خطوات عملية في العلاقات مع إيران تسمح لها بتجاوز العقوبات الغربية غير القانونية.
قال وزير الخارجية الروسي في لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في الصين، إن موسكو تعتزم زيادة الشراكة مع طهران في جميع المجالات.
وقال لافروف: "نحن مهتمون ببناء شراكة مع إيران ومع أصدقائنا وجيراننا في جميع المجالات، في الشؤون الثنائية، وفي بحر قزوين، وفي القضايا الإقليمية الأخرى".
يعقد الاجتماع على هامش المؤتمر الثالث لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان في مدينة تونشي الصينية.
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد لقائه مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في أنطاليا، تركيا 10 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
لافروف يناقش مع نظيره الباكستاني إنشاء خط أنابيب الغاز "التيار الباكستاني"
10:33 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ35 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:07 GMTРазрушенный дом в Мариуполе в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ34 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала