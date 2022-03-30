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مصرع 5 لاعبين في حادث تصادم بأربيل شمالي العراق
مصرع 5 لاعبين في حادث تصادم بأربيل شمالي العراق
لقي 5 من لاعبي الكرة الطائرة مصرعهم، اليوم الأربعاء، في حادث مروري مروع بأربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T19:39+0000
2022-03-30T19:39+0000
أخبار العراق اليوم
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ونقل موقع "رووداو" عن شرطة مرور قضاء كويسنجق التابع لأربيل أن حادث التصادم كان بين سيارة من نوع مازدا وسيارة من نوع ميرسيديس أتيكو.وذكرت شرطة مرور قضاء كويسنجق، أن إحدى السيارتين كان يستقلها 5 أشخاص لقوا مصرعهم جميعا، فيما أصيب سائق السيارة الأخرى بجروح بليغة.وأوضحت أن المتوفين الخمسة كانوا لاعبين في فريق بنصلاوة، مشيرة إلى أن الضحايا جميعا من قاطني قضاء بنصلاوة التابع لأربيل.وكان المتوفون الخمسة في طريقهم للمشاركة في مباراة مهمة اليوم.وتشير مفوضية حقوق الإنسان العراقية إلى أن أكثر من 1500 عراقي لقوا مصرعهم جراء حوادث مرور عام 2020.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/مقتل-6-أشخاص-في-تصادم-80-سيارة-بولاية-بنسلفانيا-الأمريكية-1060665264.html
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أخبار العراق اليوم

مصرع 5 لاعبين في حادث تصادم بأربيل شمالي العراق

19:39 GMT 30.03.2022
© Sputnik . محمد نازكرفات الإيزيديين ضحايا الإبادة يصلون مثواهم الأخير شمالي العراق
رفات الإيزيديين ضحايا الإبادة يصلون مثواهم الأخير شمالي العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© Sputnik . محمد نازك
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لقي 5 من لاعبي الكرة الطائرة مصرعهم، اليوم الأربعاء، في حادث مروري مروع بأربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق.
ونقل موقع "رووداو" عن شرطة مرور قضاء كويسنجق التابع لأربيل أن حادث التصادم كان بين سيارة من نوع مازدا وسيارة من نوع ميرسيديس أتيكو.
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وذكرت شرطة مرور قضاء كويسنجق، أن إحدى السيارتين كان يستقلها 5 أشخاص لقوا مصرعهم جميعا، فيما أصيب سائق السيارة الأخرى بجروح بليغة.
وأوضحت أن المتوفين الخمسة كانوا لاعبين في فريق بنصلاوة، مشيرة إلى أن الضحايا جميعا من قاطني قضاء بنصلاوة التابع لأربيل.
وكان المتوفون الخمسة في طريقهم للمشاركة في مباراة مهمة اليوم.
وتشير مفوضية حقوق الإنسان العراقية إلى أن أكثر من 1500 عراقي لقوا مصرعهم جراء حوادث مرور عام 2020.
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