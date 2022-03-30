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https://arabic.sputniknews.com/20220330/ميدينسكي-كييف-وافقت-على-عدم-الانضمام-إلىالناتو-ورفض-نشر-قواعد-عسكرية-على-أراضيها-1060656880.html
ميدينسكي: كييف وافقت على عدم الانضمام إلى"الناتو" ورفض نشر قواعد عسكرية على أراضيها
ميدينسكي: كييف وافقت على عدم الانضمام إلى"الناتو" ورفض نشر قواعد عسكرية على أراضيها
كشف رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، أن السلطات في كييف وافقت على المطالب الأساسية لموسكو بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T13:48+0000
2022-03-30T13:48+0000
روسيا
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وقال ميدينسكي خلال إحاطة إعلامية: "أوكرانيا وافقت بشكل أساسي على المطالب الأساسية لروسيا وأبرزها عدم الانضمام إلى الناتو ورفض نشر قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها".وأوضح ميدينسكي أن موقف روسيا المبدئي من شبه جزيرة القرم ودونباس لم يتغير مطلقا.وأشار ميدينسكي إلى أن هناك شروط جديدة وضعت على كييف ومنها بشأن إجراء التدريبات العسكرية التي لا يمكن القيام بها إلا بموافقة الدول الضامنة، بما في ذلك روسيا.وتم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.
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روسيا

ميدينسكي: كييف وافقت على عدم الانضمام إلى"الناتو" ورفض نشر قواعد عسكرية على أراضيها

13:48 GMT 30.03.2022
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مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا في غوميل، بيلاروسيا 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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كشف رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، أن السلطات في كييف وافقت على المطالب الأساسية لموسكو بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" ورفض نشر قواعد عسكرية على أراضيها.
وقال ميدينسكي خلال إحاطة إعلامية: "أوكرانيا وافقت بشكل أساسي على المطالب الأساسية لروسيا وأبرزها عدم الانضمام إلى الناتو ورفض نشر قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها".
وأوضح ميدينسكي أن موقف روسيا المبدئي من شبه جزيرة القرم ودونباس لم يتغير مطلقا.
وأشار ميدينسكي إلى أن هناك شروط جديدة وضعت على كييف ومنها بشأن إجراء التدريبات العسكرية التي لا يمكن القيام بها إلا بموافقة الدول الضامنة، بما في ذلك روسيا.
وتم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.
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