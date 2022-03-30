https://arabic.sputniknews.com/20220330/وزارة-الخارجية-سلوفاكيا-تخفض-أفراد-السفارة-الروسية-بواقع-35-1060667100.html
وزارة الخارجية: سلوفاكيا تخفض أفراد السفارة الروسية بواقع 35
وزارة الخارجية: سلوفاكيا تخفض أفراد السفارة الروسية بواقع 35
ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أن سلوفاكيا طلبت من السفارة الروسية بخفض عدد أفرادها بواقع 35، متعللة بممارسة دبلوماسي روسي آخر نشاطا غير مقبول. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T17:14+0000
2022-03-30T17:14+0000
2022-03-30T17:14+0000
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وقال المتحدث يوراي توماغا، في بيان، إن الهدف من هذه الخطوة هو "وضع حد أقصى لعدد حائزي جوازات السفر من الدبلوماسيين والموظفين الآخرين في هذه البعثة (الروسية)".وأضاف: "الخطوة ما هي إلا رد فعل حتمي على مواصلة أفراد السفارة الروسية أنشطة تتعارض مع معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية ومصالح سلوفاكيا وشراكتها مع روسيا الاتحادية".وبحسب "رويترز"، تخفض هذه الخطوة العاملين في السفارة الروسية إلى نصف عددهم السابق تقريبا.وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت يوم الاثنين، استدعاء السفير السلوفاكي في موسكو إلى مقر وزارة الخارجية، حيث تم إبلاغه بإعلان 3 من موظفي السفارة السلوفاكية "أشخاصا غير مرغوب فيهم"، وذلك ردا على طرد ثلاثة دبلوماسيين روس من سلوفاكيا في وقت سابق من الشهر الجاري.وذكر البيان: "تقرر إعلان ثلاثة دبلوماسيين في سفارة سلوفاكيا في موسكو "أشخاصا غير مرغوب فيهم". كما طُلب منهم مغادرة الأراضي الروسية في غضون 72 ساعة".
https://arabic.sputniknews.com/20220328/روسيا-ترد-بالمثل-على-طرد-ثلاثة-من-دبلوماسييها-من-سلوفاكيا-1060567132.html
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العالم, روسيا, سلوفاكيا
وزارة الخارجية: سلوفاكيا تخفض أفراد السفارة الروسية بواقع 35
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ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أن سلوفاكيا طلبت من السفارة الروسية بخفض عدد أفرادها بواقع 35، متعللة بممارسة دبلوماسي روسي آخر نشاطا غير مقبول.
وقال المتحدث يوراي توماغا، في بيان، إن الهدف من هذه الخطوة هو "وضع حد أقصى لعدد حائزي جوازات السفر من الدبلوماسيين والموظفين الآخرين في هذه البعثة (الروسية)".
وأضاف: "الخطوة ما هي إلا رد فعل حتمي على مواصلة أفراد السفارة الروسية أنشطة تتعارض مع معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية ومصالح سلوفاكيا وشراكتها مع روسيا الاتحادية".
وبحسب "رويترز"، تخفض هذه الخطوة العاملين في السفارة الروسية إلى نصف عددهم السابق تقريبا.
وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت يوم الاثنين، استدعاء السفير السلوفاكي في موسكو إلى مقر وزارة الخارجية،
حيث تم إبلاغه بإعلان 3 من موظفي السفارة السلوفاكية "أشخاصا غير مرغوب فيهم"، وذلك ردا على طرد ثلاثة دبلوماسيين روس من سلوفاكيا في وقت سابق من الشهر الجاري.
وذكر البيان: "تقرر إعلان ثلاثة دبلوماسيين في سفارة سلوفاكيا في موسكو "أشخاصا غير مرغوب فيهم". كما طُلب منهم مغادرة الأراضي الروسية في غضون 72 ساعة".