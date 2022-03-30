وزير الخارجية الإيراني يؤكد معارضة بلاده الإجراءات الأحادية والعقوبات ضد روسيا
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021
© Sputnik . POOL/
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعارض العقوبات والإجراءات الأحادية الجانب ضد روسيا.
طهران - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان، خلال لقائه نظير الروسي سيرغي لافروف في الصين: "نحن نعارض العقوبات والإجراءات الأحادية الجانب ضد روسيا".
وعبر عن ارتياحه لتوجه التطورات في أوكرانيا باتجاه الحوار السياسي.
وأضاف: "يسعدنا أن العلاقات بين إيران وروسيا تسير على المسار الصحيح".
بدوره، شدد لافروف على اهتمام روسيا بزيادة التعاون الشامل في جميع المجالات مع جاراتها، وخاصة إيران، وخاصة في قضايا التعاون مثل التعاون في بحر قزوين".
ولفت لافروف إلى أن الاتصالات والتعاون بين طهران وموسكو يعد ذا أهمية كبيرة، مضيفا: "علاقاتنا الثنائية لها تأثير على النظام الجديد للعلاقات الدولية".
وأردف، قائلا: "إننا نشهد حقبة تسعى فيها بعض الأطراف إلى مراجعة ميثاق الأمم المتحدة".
وعبر عن ارتياحه لتوجه التطورات في أوكرانيا باتجاه الحوار السياسي.
وأضاف: "يسعدنا أن العلاقات بين إيران وروسيا تسير على المسار الصحيح".
بدوره، شدد لافروف على اهتمام روسيا بزيادة التعاون الشامل في جميع المجالات مع جاراتها، وخاصة إيران، وخاصة في قضايا التعاون مثل التعاون في بحر قزوين".
ولفت لافروف إلى أن الاتصالات والتعاون بين طهران وموسكو يعد ذا أهمية كبيرة، مضيفا: "علاقاتنا الثنائية لها تأثير على النظام الجديد للعلاقات الدولية".
وأردف، قائلا: "إننا نشهد حقبة تسعى فيها بعض الأطراف إلى مراجعة ميثاق الأمم المتحدة".
وتستضيف الصين اليوم الأربعاء الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول جوار أفغانستان حول المساعدات الإنسانية لهذا البلد بحضور وزراء خارجية وممثلي الدول المجاورة لأفغانستان.
وعقد الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول جوار أفغانستان بطهران في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بحضور وزراء خارجية إيران والصين وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.
وعقد الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول جوار أفغانستان بطهران في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بحضور وزراء خارجية إيران والصين وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.