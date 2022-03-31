https://arabic.sputniknews.com/20220331/أردوغان-تركيا-لن-تشارك-في-العقوبات-ضد-روسيا-1060688239.html
أردوغان: تركيا لن تشارك في العقوبات ضد روسيا
أردوغان: تركيا لن تشارك في العقوبات ضد روسيا
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تشارك في العقوبات المفروضة على روسيا. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T11:13+0000
2022-03-31T11:13+0000
2022-03-31T11:13+0000
أخبار تركيا اليوم
روسيا
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وتحدث أردوغان للصحفيين على متن الطائرة بعد عودته من أوزبكستان، قائلا: "قلنا مرارا في وقت سابق أننا لن نشارك في العقوبات ضد روسيا وشرحنا أسباب ذلك".وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن الحلف يتوقع عقوبات ضد روسيا من جميع الحلفاء، وتم إرسال هذه الإشارة أيضًا إلى تركيا.هذا وفرضت الدول الغربية، فيما يتعلق بالعملية الخاصة لنزع السلاح في أوكرانيا، عقوبات جديدة ضد روسيا. وكما قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، فإن العقوبات الغربية خطيرة للغاية، وكانت روسيا تستعد لها مسبقًا. وأضاف أنها تتطلب التحليل والتنسيق بين الإدارات من أجل تطوير إجراءات الاستجابة التي تلبي مصالح البلاد.
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, روسيا
أردوغان: تركيا لن تشارك في العقوبات ضد روسيا
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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تشارك في العقوبات المفروضة على روسيا.
وتحدث أردوغان للصحفيين على متن الطائرة بعد عودته من أوزبكستان، قائلا: "قلنا مرارا في وقت سابق أننا لن نشارك في العقوبات
ضد روسيا وشرحنا أسباب ذلك".
وأضاف أردوغان أيضا إن موقف أنقرة من قضية العقوبات ضد روسيا لم يتغير. وتابع قائلا: "لم نجر أي تغييرات على موقفنا من مسألة العقوبات".
وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن الحلف يتوقع عقوبات ضد روسيا من جميع الحلفاء، وتم إرسال هذه الإشارة أيضًا إلى تركيا.
هذا وفرضت الدول الغربية، فيما يتعلق بالعملية الخاصة لنزع السلاح في أوكرانيا، عقوبات جديدة ضد روسيا. وكما قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، فإن العقوبات الغربية خطيرة للغاية، وكانت روسيا تستعد لها مسبقًا. وأضاف أنها تتطلب التحليل والتنسيق بين الإدارات من أجل تطوير إجراءات الاستجابة التي تلبي مصالح البلاد.