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https://arabic.sputniknews.com/20220331/إعلام-استقالة-مدير-المخابرات-العسكرية-في-الجيش-الفرنسي-بسبب-أوكرانيا-1060675482.html
إعلام: استقالة مدير المخابرات العسكرية في الجيش الفرنسي بسبب أوكرانيا
إعلام: استقالة مدير المخابرات العسكرية في الجيش الفرنسي بسبب أوكرانيا
أشارت تقارير إعلامية إلى استقالة مدير المخابرات العسكرية الفرنسية من منصبه بسبب "التقصير في عمله" فيما يتعلق بالحرب بأوكرانيا. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T05:56+0000
2022-03-31T05:56+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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فبحسب ما نشر موقع Opinion، فإن الجنرال إريك فيدوت، ترك منصبه بعد 7 أشهر فقط من تعيينه.وكان من المفترض أن يبلغ رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية، يوم الثلاثاء أن الجنرال سيتقاعد في الصيف. وبحسب الموقع فإن رئيس المخابرات العسكرية نفسه "فضل ترك المؤسسة العسكرية على الفور".هذا وقد يتم استبدال فيدوت بالجنرال جاك دي مونجرو. وفي وقت سابق، اعترف رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية تييري بوركارد في مقابلة مع صحيفة "موند" بأن المخابرات الفرنسية، بما في ذلك المخابرات العسكرية، أخطأت في تقييم "التهديد الروسي لأوكرانيا"، على عكس الأمريكيين.
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أخبار أوكرانيا

إعلام: استقالة مدير المخابرات العسكرية في الجيش الفرنسي بسبب أوكرانيا

05:56 GMT 31.03.2022
© AFP 2022 / JOSEPH EID الجيش الفرنسي
الجيش الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© AFP 2022 / JOSEPH EID
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أشارت تقارير إعلامية إلى استقالة مدير المخابرات العسكرية الفرنسية من منصبه بسبب "التقصير في عمله" فيما يتعلق بالحرب بأوكرانيا.
فبحسب ما نشر موقع Opinion، فإن الجنرال إريك فيدوت، ترك منصبه بعد 7 أشهر فقط من تعيينه.

وصرح مصدر في وزارة الدفاع الفرنسية، عن سبب الاستقالة بأنه يعود إلى "عدم فهم القضايا" و"عدم كفاية التقارير".

وكان من المفترض أن يبلغ رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية، يوم الثلاثاء أن الجنرال سيتقاعد في الصيف. وبحسب الموقع فإن رئيس المخابرات العسكرية نفسه "فضل ترك المؤسسة العسكرية على الفور".
هذا وقد يتم استبدال فيدوت بالجنرال جاك دي مونجرو. وفي وقت سابق، اعترف رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية تييري بوركارد في مقابلة مع صحيفة "موند" بأن المخابرات الفرنسية، بما في ذلك المخابرات العسكرية، أخطأت في تقييم "التهديد الروسي لأوكرانيا"، على عكس الأمريكيين.
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